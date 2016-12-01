Сенаторы США требуют рассекретить файлы о роли РФ в выборах

Семь американских сенаторов, членов сенатской комиссии по разведке (демократы и их союзник из числа независимых), намекнули, что существует и остается секретной важная информация о российском вмешательстве в американские президентские выборы, которая, по их мнению, должна быть раскрыта, сообщает корреспондент The Guardian Спенсер Акерман. Они обратились с просьбой об этом к Бараку Обаме.

"Мы полагаем, что есть дополнительная информация о российском правительстве и американских выборах, которую следует рассекретить и обнародовать перед общественностью. Мы передаем конкретные детали по засекреченным каналам", - говорится в письме сенаторов.

"Ни в самом кратком письме, ни при его обсуждении с источниками на Капитолийском холме не были упомянуты конкретные разведданные о России, ее силе и ее влиянии на результат выборов. Пока нет достоверных свидетельств подделки голосов или злоупотреблений на выборах, помимо не подтвержденных никакими уликами заявлений самого Трампа", - подчеркивает автор статьи.

По имеющимся сведениям, запрос на рассекречивание информации, подписанный семью сенаторами, - первый за 12 лет.

Автор напоминает, что директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер напрямую обвинил "самых высших" чиновников России в том, что они заказали взлом цифровых сетей Демократической партии.

Лидер сенатских демократов Гарри Рейд заявил в октябре, что у директора ФБР Джеймса Коми "есть взрывоопасная информация о тесных связях и координации между Дональдом Трампом, его главными советниками и российским правительством", передает Акерман.

"Ни из Белого дома, ни из канцелярии Клеппера пока не поступило разъяснений, отдаст ли Обама приказ о рассекречивании и поддерживают ли спецслужбы такой шаг", - сообщает журналист.