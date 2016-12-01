Финляндия несмотря на санкции возобновила торговлю с РФ

Финляндия впервые после аннексии Крыма возобновила торгово-экономические контакты с Россией.





Об этом заявил министр торговли Финляндии Кай Микканен.





"У нас 1300 км общей границы с Россией, поэтому у нас есть много вопросов, в которых нам время от времени надо сотрудничать. Однако в наших интересах то, чтобы Запад сохранял единство в отношении нарушений международного права. Эти две вещи не противоречат друг другу", — сказал он.





При этом вопрос санкций на этой встрече не обсуждался.





Как известно, Россия, несмотря на санкции, является пятым по величине направлением финского экспорта и, по словам министра, "важно поддержать работу финских компаний в России".





Он призвал не переоценивать возобновления работы совместной торговой комиссии.





"В этом нет ничего особенного, и я бы не стал это переоценивать", — сказал Микканен.





Стоит отметить, что на следующей неделе Финляндию посетит премьер России Дмитрий Медведев.





Напомним, норвежско-российская правительственная комиссия по экономическому сотрудничеству также возобновили работу впервые со времени аннексии Крыма.