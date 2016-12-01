Военная мощь России формировалась 10 лет

"Благодаря значительным финансовым инвестициям в течение 10 лет Москва обзавелась современным вооружением, возродила морской флот и создала войска специального назначения для внешних военных действий", - пишет журналистка Le Monde Изабель Лассер.

"В сентябре 2015 года российская военная интервенция в Сирии спасла режим Башара Асада и изменила ход войны. Объявленное падение Алеппо, бывшей экономической столицы страны, которая рушится под бомбардировками сирийского режима и российской армии, станет еще одним этапом того, что сейчас откровенно выглядит как победа Владимира Путина", - говорится в статье.

"Российская интервенция в Сирии, первая операция, предпринятая за пределами бывшей советской зоны, доказывает, до какой степени бывшая Красная армия модернизировалась и усилилась после реформы, начатой в 2008 году с целью заполнить пробелы, выявленные войнами в Чечне и в Грузии", - считает автор.

"Между 2005 и 2015 годом российские военные расходы удвоились. Сегодня это 5% ВВП, - говорится в статье. - Россия оснастилась современным вооружением, возродила морфлот и создала войска спецназначения для военных действий за рубежом. За несколько лет ее престиж значительно восстановился: согласно опросам общественного мнения, уровень одобрения армии достиг 64%, она позволила России вернуться на международную арену, и сегодня армия более популярна, чем православная церковь".

Но если российский военный инструментарий столь эффективен в Сирии, то это оттого, что он был поставлен "на службу политическим целям и внешней политике" Кремля, отмечает Изабель Факон, эксперт Фонда стратегических исследований (FRS). "Он позволяет добиться более быстрого и гарантированного результата, чем "мягкая сила", основные рычаги которой ослабели", - поясняет Татьяна Кастуева-Жан из Французского института международных отношений (IFRI).

"Российское военное искусство, по мнению Рене Шар, в сжатом виде может быть представлено так: "Действовать примитивно, мыслить стратегически". Приходится констатировать, что в Сирии эта установка находит подтверждение, пишет автор статьи.

"Вы у себя на Западе сами не знаете, как правильно выстраивать современный мир, рождающийся на глазах из процесса глобализации. Так что не надо нас учить..." - сказал Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), на симпозиуме в IFRI. По его мнению, у России есть и другое преимущество, она "не принадлежит ни к какому альянсу".

Решимость России прибегнуть к силе и скорость перевода политической воли на уровень военных действий поразили страны Запада. Те безусловно вынуждены будут с этим свыкнуться, говорится в статье.

"Крым и Сирия позволили России восстановить статус великой державы, а Владимиру Путину - укрепить свою власть", - комментирует Изабель Факон из FRS. Теперь она ожидает, что Кремль будет постоянно прибегать к этому военному инструментарию, который ему так хорошо удается использовать. Однако "власти осознают границы применения силы во внешней политике, и они не рискнут пойти на конфронтацию с Западом, - это создало бы угрозу и режиму, и его целям", - передает Le Figaro.

Разрушать, чтобы созидать, вызывать хаос, более предпочтительный, чем порядок, установившийся после Второй мировой: такой метод на данный момент сработал, с российской точки зрения и в ущерб гражданскому населению, в Крыму и в Сирии. Однако это чревато нестабильностью, говорится далее.

"Россия способна подорвать американский и международный порядок, но она не способна заменить его новым порядком", - предупреждает Бобо Ло, научный сотрудник Центра Россия/ННГ IFRI.

Огневая мощь армии не гарантирует того, что Россия не попадет в ситуацию, подобную афганской, замечает Лассер.