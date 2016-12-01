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1 декабря 16, 16:09
Орешкин стал новым министром экономики России
Орешкин
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Назначение Максима Орешкина министром экономики, как ожидается, успокоит инвесторов, шокированных неожиданным арестом Улюкаева.

"Российский президент Владимир Путин назначил нового министра экономики, в среду передав эту должность Максиму Орешкину вслед за арестом предыдущего министра, Алексея Улюкаева, по обвинениям в коррупции", - сообщает Financial Times.

"Назначение Орешкина, который возглавлял департамент долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов, как ожидается, должно успокоить инвесторов, шокированных неожиданным арестом Улюкаева две недели назад", - отмечают авторы статьи Макс Седдон и Джек Фарчи.

"Неожиданно хороший вариант. Нет худа без добра", - заявил высокопоставленный российский банкир по поводу повышения в должности Орешкина.

Главный экономист Citibank по России Иван Чакаров отметил, что Орешкин является "лучшим экономистом со стороны правительства, с которым я общался за все годы в России". Среди положительных качеств Орешкина, по его словам, можно отметить его "безусловное знание российской экономики, признанную способность анализировать сильные и слабые стороны России с макроэкономической точки зрения и продемонстрированное им умение вести переговоры с иностранными инвесторами".

По словам Олега Кузьмина, бывшего сотрудника ЦБ, который сейчас работает в инвестиционном банке Renaissance Capital, назначение Орешкина может способствовать смягчению отношений между Министерством экономического развития и Министерством финансов, которое в последнее время стало играть более значительную роль в экономической политике.

Экс-министр финансов Алексей Кудрин написал у себя в Twitter, что назначение Орешкина было "хорошим решением. Справится".

Тем не менее, аналитики сомневаются в том, что назначение Орешкина стало сигналом о более серьезных подвижках к рыночным реформам на фоне вопросов о прозрачности инициативы правительства в сфере приватизации.
Inopressa
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