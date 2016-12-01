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1 декабря 16, 18:26
Самолет-разведчик НАТО следит за стрельбой над Крымом
Самолет-разведчик НАТО
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Самолет в настоящее время находится в воздушном пространстве Румынии.
Самолет в настоящее время находится в воздушном пространстве Румынии.

НАТО отправило самолет-разведчик для наблюдения за ракетными стрельбами Украины у границ Крыма, сообщает Интерфакс.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения с бортовым номером LX-N90444 и позывным NATO07 вылетел с базы Гайленкирхен в Германии и в настоящее время находится в воздушном пространстве Румынии близ Черного моря.

Самолет ведет разведку, наблюдая за возможными действиями на полуострове.

Как сообщал Корреспондент.net, украинские военные начали ракетные стрельбы на юге страны утром 1 декабря. В учениях возле Крыма задействованы зенитно-ракетные войска, боевая, транспортная и беспилотная авиация.

В свою очередь Россия пригрозила Украине ракетным ударом заявив, что системы противовоздушной обороны будут сбивать ракеты, обнаруженные в зоне полетной информации Симферополя и Одессы.
Korrespondent
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