Самолет-разведчик НАТО следит за стрельбой над Крымом

НАТО отправило самолет-разведчик для наблюдения за ракетными стрельбами Украины у границ Крыма, сообщает Интерфакс.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения с бортовым номером LX-N90444 и позывным NATO07 вылетел с базы Гайленкирхен в Германии и в настоящее время находится в воздушном пространстве Румынии близ Черного моря.

Самолет ведет разведку, наблюдая за возможными действиями на полуострове.

Как сообщал Корреспондент.net, украинские военные начали ракетные стрельбы на юге страны утром 1 декабря. В учениях возле Крыма задействованы зенитно-ракетные войска, боевая, транспортная и беспилотная авиация.

В свою очередь Россия пригрозила Украине ракетным ударом заявив, что системы противовоздушной обороны будут сбивать ракеты, обнаруженные в зоне полетной информации Симферополя и Одессы.