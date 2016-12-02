Путин жаждет помириться со своими "партнерами"

"В ежегодном Послании Федеральному собранию российский президент сказал, что он "готов" к сотрудничеству с Дональдом Трампом", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Владимир Путин "не ищет врагов". Наоборот, ему "нужны друзья". Российский президент рассыпался в любезностях, выступая в четверг в Георгиевском зале Кремлевского дворца со своим ежегодным посланием перед разношерстной публикой, состоящей из министров, парламентариев, придворных киношников и религиозных лидеров, говорится в статье.

"В отличие от некоторых зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов. Нам нужны друзья", - заявил глава Кремля, протянув оливковую ветвь всем великим державам: Китаю, его "стратегическому партнеру по мировой стабильности", Индии, его первому военному клиенту, Японии, куда российский президент отправится 15 декабря для улаживания территориальных споров, связанных с Курильскими островами, и развития экономических отношений", - говорится в статье.

В то же время он сказал, что "готов" к сотрудничеству с Дональдом Трампом, поскольку считает "важным нормализовать и начать развивать" российско-американские отношения. В 2015 году во время такого же послания он не сказал ни слова про Вашингтон. Два года назад он обвинял Белый дом в ниспровержении украинского правительства посредством Майдана, напоминает Авриль.

По мнению российских политологов, примирительный тон главы Кремля объясняется недавним приходом во власть в нескольких странах Запада кандидатов, которым присвоен ярлык пророссийских или популистских, готовых снизить значимость эпизода с аннексией Крыма и снять санкции. Наряду с Трампом, который дал высокую оценку своему будущем собеседнику, недавно одержали победу на президентских выборах два других русофильских деятеля - в Молдавии и Болгарии. Осталось подождать французских президентских выборов, где Франсуа Фийон (как и Марин Ле Пен) считается "другом России", пишет автор.

"Мы надеемся на нормализацию отношений с Западом", - подтверждает Николай Ковалев, избранный в Госдуму. Однако порядок и условия такого сближения остаются неопределенными. В четверг Путин пригласил страны Евросоюза, которые стремятся к "самостоятельному субъектному, политическому и экономическому курсу", независимому от ЕС, "обсудить модель "большого евразийского партнерства", в частности объединяющего Россию, Казахстан и Белоруссию", - продолжает автор.

"Для Брюсселя такой призыв может прозвучать как провокация и скорее опровергать любые изменения в российской внешней политике", - считает Авриль.

"Отношения с Западом, пожалуй, находятся в состоянии объективной паузы. Путин выжидает, чтобы посмотреть, как будут развиваться сначала американо-европейские отношения, прежде чем позиционировать себя", - поясняет Андрей Колесников, аналитик Московского центра Карнеги. Он сомневается в президентской искренности, ведь уже лет десять, отмечает он, рейтинг популярности главы Кремля всегда повышался пропорционально напряженности отношений с Западом.