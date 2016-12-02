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2 декабря 16, 11:09
Туск: Санкции против России, скорее всего, будут продлены
туск
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Уже введенные против России санкции, вероятно, будут продлены еще на полгода.

Все указывает на то, что еще раз удастся продлить санкции против России. Такое мнение высказал в пятницу утром, 2 декабря, в интервью телеканалу tvn24 президент Европейского совета Дональд Туск.

Он также заверил, что продление состоится через шесть месяцев, поскольку сейчас скорее всего удастся продлить санкции на очередные шесть месяцев. По словам Туска, сейчас за продление санкций против Российской Федерации выступают Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция, частично Великобритания.

Однако на данный момент эта позиция уже не является общей у всех членов Европейского Союза. Глава ЕС также высказал убеждение, что основным фактором, который позволил бы объединить Европу по кризису в Украине является "нормандский формат".

Он во многих случаях неэффективен, но участие в нем Берлина и Парижа позволило сохранить единство, - заверил Туск.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Туск во время саммита в Брюсселе заявил, что экономические санкции в отношении Российской Федерации привязаны к полному выполнению минских соглашений.
URA-Inform
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