Новый мировой порядок: версия Путина

Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию дал высокую оценку партнерству с Китаем, обошел вниманием Европу и продемонстрировал готовность протянуть руку избранному президенту США Дональду Трампу. "Вместе с тем российский президент предостерег от игнорирования интересов Москвы", - пишет в комментарии на сайте Tagesspiegel обозреватель издания Клаудиа фон Зальцен.

"Каждый год представители политической и общественной элиты России собираются в роскошном Георгиевском зале московского Кремля, чтобы заслушать послание президента Федеральному собранию. В этом году Путина неоднократно прерывали аплодисментами - например, когда российский лидер говорил о достижениях в строительстве жилья, благодарил российских аграриев или хвалил за "эффективную работу" российских военных в Сирии", - отмечает автор публикации.

Президент не обошел вниманием ситуацию с коррупцией, "однако о самом сенсационном деле даже не упомянул, хотя арест министра экономики Алексея Улюкаева наверняка еще будоражит умы каждого, кто присутствовал в Георгиевском зале". "Впервые российская система правосудия берет в оборот министра - сигнал к тому, что даже в ближайшем круге власти никто не может чувствовать себя в безопасности", - пишет фон Зальцен.

"В продлившейся более часа речи Путин набросал свои представления о будущем миропорядке, - считает журналистка. - Неслучайно, что в первую очередь российский президент упомянул о "гармоничном партнерстве" с Китаем".

Он подчеркнул, что российско-китайские отношения служат "образцом отношений миропорядка, построенного не на идее доминирования одной стороны, какой бы сильно она ни была, а на гармоничном учете интересов всех государств". За этой фразой, поясняет корреспондент, стоит пропагандируемая Россией уже не первый год "концепция многополярного мира, противопоставляемая мироустройству, в котором доминируют США". Россия, дал понять Путин в своем послании, стремится к тесному сотрудничеству с Индией и Японией. "Перечисляя важнейших партнеров, президент ни словом не упомянул Европу", - подчеркивает фон Зальцен.

При этом будущему президенту США Путин готов протянуть руку: он заявил о готовности сотрудничать с новой администрацией США на условиях равноправного партнерства, так как это отвечает интересам всего мира. "Попытки сломать стратегический паритет крайне опасны и могут привести к глобальной катастрофе. (...) Рассчитываем на объединение усилий с США в борьбе с реальной, а не выдуманной угрозой - международным терроризмом", - сказал Путин.

Обвинения, являющиеся камнем преткновения в отношениях между Россией и Западом, такие как аннексия Крыма, российская интервенция на Украине, попытки влиять на ситуацию в западных странах, как было в ходе предвыборной кампании в США, Путин отмел одной-единственной фразой, назвав их "мифами", отмечает автор.

"Мы не хотим противостояния ни с кем, оно нам не нужно: ни нам, ни нашим партнерам, ни мировому сообществу. В отличие от некоторых зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов. Нам нужны друзья. Но мы не допустим ущемления своих интересов, пренебрежения ими", - предостерег глава государства.