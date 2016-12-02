Запад не знает верить ли "сдержанности" Путина

В Послании Федеральному собранию Путин заявил, что он "готов" к сотрудничеству с США и "не ищет врагов". Его речь "напоминала стиль шахматной игры Сергея Карякина на недавнем ЧМ: он был сверхъестественно спокоен и старался найти все возможные плюсы в неблагоприятной ситуации", счел Бершидский. Обещания экономических преобразований звучали и ранее, но сейчас последний шанс начать их реализацию, пишут СМИ.

Один раз в году "говорит шеф: в этот день президент Владимир Путин выступает в украшенном золотом Георгиевском зале Кремля перед российской знатью", пишет обозреватель Der Spiegel Кристина Хебель о ежегодном Послании президента Федеральному собранию.

Путин, конечно же, в очередной раз призвал соотечественников к сплоченности. Россияне назвали бы это "старой песней на новый лад", замечает журналистка. "В целом, глава государства пытался создать хорошее настроение на протяжении 69 минут - мол, на самом деле у нас все не так уж плохо", - пишет Хебель. Между тем "19 млн россиян живут за чертой бедности", говорится в статье.

На этот раз Путин "пытался выглядеть миролюбивым и готовым к диалогу". Он похвалил рост рождаемости, поговорил о проблемах системы здравоохранения и пообещал провести быстрый интернет во все больницы. В России растут экспорт сельхозпродукции и IT-сфера, растет армия, а инфляция составляет всего 6%.

Между делом президент раскритиковал бюрократические препоны, которые мешают бизнесу, недостаток инвестиций и конкуренции. "Но откуда ей взяться на фоне так называемых приватизаций, как в случае с государственным нефтяным концерном "Роснефть", который приобрел доли в таком же государственном концерне "Башнефть"?" - комментирует автор.

А какое послание Путин адресовал Западу? О загранице он говорил 8 минут - и говорил с позиции силы, сообщает Хебель. О драме разбомбленного Алеппо он не сказал ни слова, Украину также проигнорировал.

"В ежегодном Послании Федеральному собранию российский президент сказал, что он "готов" к сотрудничеству с Дональдом Трампом", - пишет корреспондент Le Figaro Пьер Авриль.

Владимир Путин "не ищет врагов". Наоборот, ему "нужны друзья". Российский президент рассыпался в любезностях, выступая в четверг в Георгиевском зале Кремлевского дворца перед разношерстной публикой, состоящей из министров, парламентариев, придворных киношников и религиозных лидеров, говорится в статье.

В 2015 году во время такого же послания он не сказал ни слова про Вашингтон. Два года назад он обвинял Белый дом в ниспровержении украинского правительства посредством Майдана, напоминает Авриль.

По мнению российских политологов, примирительный тон главы Кремля объясняется недавним приходом во власть в нескольких странах Запада кандидатов, которым присвоен ярлык пророссийских или популистских, готовых снизить значимость эпизода с аннексией Крыма и снять санкции.

"Мы надеемся на нормализацию отношений с Западом", - подтверждает Николай Ковалев, избранный в Госдуму. Однако порядок и условия такого сближения остаются неопределенными, говорится в статье.

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"Отношения с Западом, пожалуй, находятся в состоянии объективной паузы. Путин выжидает, чтобы посмотреть, как будут развиваться сначала американо-европейские отношения, прежде чем позиционировать себя", - поясняет Андрей Колесников, аналитик Московского центра Карнеги. Он сомневается в президентской искренности, ведь уже лет десять, отмечает он, рейтинг популярности главы Кремля всегда повышался пропорционально напряженности отношений с Западом.

Путин в ходе Послания Федсобранию дал высокую оценку партнерству с Китаем, обошел вниманием Европу и продемонстрировал готовность протянуть руку избранному президенту США. "Вместе с тем он предостерег от игнорирования интересов Москвы", - пишет в комментарии Tagesspiegel обозреватель Клаудиа фон Зальцен.

Путина неоднократно прерывали аплодисментами - например, когда российский лидер говорил о достижениях в строительстве жилья, благодарил российских аграриев или хвалил за "эффективную работу" российских военных в Сирии, отмечает автор.

Президент не обошел вниманием ситуацию с коррупцией, "однако о самом сенсационном деле даже не упомянул, хотя арест министра экономики Алексея Улюкаева наверняка еще будоражит умы каждого, кто присутствовал в Георгиевском зале".

"В продлившейся более часа речи Путин набросал свои представления о будущем миропорядке", - продолжает журналистка.

Он подчеркнул, что российско-китайские отношения служат "образцом отношений миропорядка, построенного не на идее доминирования одной стороны, какой бы сильно она ни была, а на гармоничном учете интересов всех государств". За этой фразой стоит пропагандируемая Россией уже не первый год "концепция многополярного мира, противопоставляемая мироустройству, в котором доминируют США", пишет автор. Путин дал понять, что стремится к тесному сотрудничеству с Индией и Японией, но "ни словом не упомянул Европу", подчеркивает фон Зальцен.

Обвинения, являющиеся камнем преткновения в отношениях между Россией и Западом, такие как аннексия Крыма, российская интервенция на Украине, попытки влиять на ситуацию в западных странах, как было в ходе предвыборной кампании в США, Путин отмел одной-единственной фразой, назвав их "мифами".

"Мы не допустим ущемления своих интересов, пренебрежения ими", - предостерег глава государства.

"После выплеска эйфории у российской политической элиты по поводу победы Дональда Трампа президент Владимир Путин показал более взвешенную реакцию в своем ежегодном обращении к нации. Он призвал к сотрудничеству между Россией и США, но высказал опасения по поводу некоторых заявлений Трампа о ядерном оружии", - сообщает Эндрю Хиггинс в The New York Times.

"Российский лидер выглядел удивительно сдержанным в момент, который многие считают его триумфом: его популярность растет на вздымающейся в Европе и Америке волне популизма с ее отрицательным отношением к истеблишменту и зачастую положительным - к России", - говорится в статье.

"В новой концепции внешней политики России подчеркиваются проблемы, присутствующие в российских отношениях с Западом, и устанавливается высокая планка для снятия напряженности", - говорится далее. Во внешнеполитической доктрине, резюмирующей то, как Москва видит мир и чего она хочет, "серьезный кризис в отношениях между Россией и государствами Запада" списывается на "геополитическую экспансию" НАТО и Евросоюза. Настаивая на том, что Россия "не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного давления", доктрина указывает, что Москва "оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем укрепления национальной обороны и принятия зеркальных или асимметричных мер".

"Однако большая часть часовой речи Путина была посвящена внутренним проблемам, а не международным отношениям", - отмечает Хиггинс.

"Не предлагая существенных реформ для оживления вялой российской экономики, Путин сказал, что поручил правительству разработать "предметный план действий" по обеспечению достижения Россией темпов роста выше мировых к 2020 году и наращивания ее позиций в мировой экономике", - передает журналист.

"Пообещав провести основательные экономические реформы, чтобы избавить Россию от нефтяной зависимости, ускорить медленную динамику экономического роста и восстановить репутацию страны в мире, Путин, возможно, проверит свою власть на прочность", - пишет корреспондент The Christian Science Monitor Фред Уэйр.

"Предложенные им меры были обещаны и ранее, но, по словам аналитиков, возможно, это последний шанс начать их реализацию", - говорится в статье.

Путин пообещал сделать капитал доступным для предпринимателей, усилить меры по борьбе с коррупцией, переориентировать ВПК на выпуск гражданской продукции и осуществить большую государственную программу по расширению технологических инноваций. Он также намекнул, что Россия будет стремиться к примирению с Западом как к ключевому компоненту этой политики внутреннего развития, отмечает Уэйр.

"То, что очертил Путин, - это программа, разработанная либералами в его администрации, в особенности [бывшим министром финансов и советником Кремля] Алексеем Кудриным и [первым зампредом правительства] Игорем Шуваловым, - отмечает Алексей Мухин, директор независимого Центра политической информации в Москве. "Консервативные мнения побеждены, и реформы будут либеральными по своей сути", - полагает он.

"Безусловно, Путин хотел бы улучшить деловую конъюнктуру, наказать коррумпированных чиновников и способствовать развитию высоких технологий, - говорит Алексей Макаркин, замдиректора независимого Центра политических технологий в Москве. - Но это была, собственно, довольно осторожная речь, и ничего не было сказано о крупных структурных реформах или создании независимых судов...". На его взгляд, Путин по-прежнему "считает свободу вторичной по отношению к укреплению единства общества".

Речь, с которой президент Путин выступил в четверг, напоминала стиль шахматной игры Сергея Карякина на недавнем чемпионате мира, счел обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский.

"Российский президент был почти сверхъестественно спокоен, в своей речи он старался найти все возможные плюсы в неблагоприятной ситуации", - пишет Бершидский. Он полагает, что уверенность Путина объясняется не состоянием экономики, а тем, что российский президент считает: россияне пережили худшие дни кризиса и только сплотились вокруг него и его патриотической идеологии.

Если при взгляде извне Россия - это репрессивное и агрессивное государство, "то в понимании Путина это страна, где демократия функционирует (когда большинство населения с ним согласно)", пишет Бершидский. Путин с гордостью говорил о строительстве сильного государства и призвал своих оппонентов-либералов больше уважать простой народ.

Если на чемпионате Магнус Карлсен в итоге победил Карякина, то "среди нынешних мировых лидеров нет никого, кто мог бы проделать то же самое с Путиным, и новое поколение западных президентов и премьеров вряд ли сумеет это сделать". "Российская политическая оппозиция также не дотягивает до Путина по уровню игры", - констатирует автор.

"Давайте взглянем правде в глаза: речи политиков по большей части немножко скучноваты. А Путин известен своей способностью говорить подолгу: его марафонские "прямые линии" длились по 4 часа и дольше", - пишет в заметке для The Washington Post Адам Тейлор.

"Так что, пожалуй, понятно, почему во время 70-минутной речи президента в четверг фотографы запечатлели момент, когда премьер-министр Дмитрий Медведев, кажется, дремлет. Странно другое: многие, похоже, этого ожидали", - пишет автор.

Все началось с церемонии открытия Олимпиады в Сочи, где, "судя по отрывкам на YouTube, премьер Медведев вскоре вроде бы начал клевать носом", говорится в статье. Антикремлевские блогеры и интернет-юмористы превратили образ дремлющего Медведева в мем, а российские журналисты стали внимательно наблюдать за премьером на официальных мероприятиях.

"Во время выступления Путина с Посланием к Федеральному собранию в 2014 году камеры государственных телеканалов фокусировались на лице Медведева и, как показалось, снова поймали его в момент, когда он задремал", - пишет автор. Это повторилось на оглашении Послания в 2015 году и в минувший четверг.

В этой связи автор напоминает: в 2008 году Путин заявил, что он и Медведев спят по очереди - дескать, пока один спит, другой присматривает за страной.