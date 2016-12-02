Кремль верит в победный марш правых популистов

Неожиданно много внимания уделяют российские СМИ президентским выборам в Австрии - а точнее, кандидату от Австрийской партии свободы Норберту Хоферу, пишет Die Presse.

"На общем фоне выделяются прокремлевские СМИ, активно муссирующие заявления Хофера о намерении не откладывать визит в Россию в качестве главы государства, а также относительно якобы "русского характера" Крыма и отрицательного отношения к антироссийским санкциям", - передает издание.

Москва, пишет корреспондент, "надеется с Хофером на посту президента на улучшение отношений и усиление прокремлевского интернационала внутри ЕС. Российские СМИ при этом предпочитают не акцентировать внимание на том, что в компетенцию президента Австрии не входит выстраивание внешнеполитического курса страны".

"В России возможную победу кандидата от правых сил воспринимают в контексте кризиса, в котором находится Европа. Уже давно российские СМИ убеждают публику в том, что в Европе царит хаос, ЕС трещит по швам, а те, кто стоит у руля, не способны принимать эффективных решений. Хофер, будучи популистом, кандидат в президенты в духе Кремля - ослабление Европы и укрепление двусторонних отношений соответствует проводимой Москвой линии", - констатирует автор.