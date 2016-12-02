ЕС в ближайшем будущем ждут теракты исламистов

Эксперты по борьбе с террором опасаются, что новым "трамплином" на пути в Европу для террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ. - Прим. ред.) может стать Ливия. В будущем ИГИЛ может готовить и координировать теракты в странах Евросоюза именно оттуда, говорится в докладе Европейского полицейского агентства (Европол) касательно изменившейся ситуации в Сирии. Документ находится в распоряжении немецкой газеты Die Welt.

Также в докладе говорится о том, что даже после терактов в Брюсселе и Париже "у ИГИЛ сохраняется желание и возможность устраивать куда более крупномасштабные теракты". "В ближайшем будущем в ЕС вероятны теракты, которые будут совершены либо одиночками, либо группами лиц", - полагают в Европоле.

По данным организации, "наиболее вероятным сценарием является использование той же тактики и вооружения, что было использовано во Франции и Бельгии, а именно - взрывчатка и стрелковое оружие. Однако опыт показывает, что исламисты совершают теракты по-разному. В Ницце, к примеру, исполнитель проехал сквозь толпу на грузовике, убив 86 человек. Также вероятно использование начиненных взрывчаткой автомобилей. Авторы доклада напоминают о призыве пресс-секретаря ИГИЛ аль-Аднани к сторонникам организации убивать "неверных" любым способом. "Разбей голову камнем, убей ножом или задави его своей машиной", - говорил аль-Аднани, убитый в сентябре 2016 года.

Помимо Франции и Бельгии, по информации Европола, самыми вероятными целями террористов могут стать все страны антиигиловской коалиции, то есть Германия, Великобритания, Италия, Дания или Польша. Также террористы могут преследовать цель дискредитации сирийских беженцев в целом и спровоцировать государства Евросоюза к введению против них жестких политических санкций. "Мы полагаем, что многочисленные джихадисты находятся в Европе именно с этой целью", - пишут авторы доклада.