В Индонезии предпринята попытка переворота

Восемь человек, подозреваемых в подготовке мятежа, арестованы в Индонезии. Об этом сообщает Reuters.

Еще двое задержаны по подозрению в разжигании межрелигиозной ненависти. Среди арестованных - политик и сестра бывшего президента страны Рачмавати Сукарнопутри, рок-музыкант Ахмад Дхани и отставной генерал Кивлан Зен.

Сообщается, что заговорщики намеревались воспользоваться массовыми протестами, которые проходят сегодня в столице страны Джакарте. По данным полиции, они планировали выступить перед толпой, после чего призвать людей к блокаде или штурму парламента.

На улицы Джакарты сегодня вышли около 150 тысяч мусульман, собравшихся со всего острова Ява. Они протестуют против губернатора города христианина Басуки Тжахаджи Пурнамы, который, по их мнению, оскорбил Коран. Сам Пурнама утверждает, что лишь критиковал своих оппонентов, использующих Коран в предвыборной кампании.

Выборы губернатора Джакарты должны пройти в феврале 2017 года. Этот пост считается одним из ключевых в политической системе Индонезии. Действующий губернатор Пурнама - союзник президента Видодо. До недавнего времени он считался фаворитом гонки, но после скандала с Кораном он, согласно опросам, уступил лидерство сопернику — 38-летнему оппозиционеру-мусульманину Агусу Юдойоно, сыну бывшего президента Сусило Бамбанга Юдойоно.