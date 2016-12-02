Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.64
RUB
0.40
EUR
27.62
USD
25.95
RUB
0.40
EUR
28.72
USD
26.86
RUB
0.42
Новости
Мир
2 декабря 16, 14:23
В Индонезии предпринята попытка переворота
Индонезия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Спецслужбы страны заявили о предотвращении мятежа.
Восемь человек, подозреваемых в подготовке мятежа, арестованы в Индонезии. Об этом сообщает Reuters.
 
Еще двое задержаны по подозрению в разжигании межрелигиозной ненависти. Среди арестованных - политик и сестра бывшего президента страны Рачмавати Сукарнопутри, рок-музыкант Ахмад Дхани и отставной генерал Кивлан Зен.
 
Сообщается, что заговорщики намеревались воспользоваться массовыми протестами, которые проходят сегодня в столице страны Джакарте. По данным полиции, они планировали выступить перед толпой, после чего призвать людей к блокаде или штурму парламента.
 
На улицы Джакарты сегодня вышли около 150 тысяч мусульман, собравшихся со всего острова Ява. Они протестуют против губернатора города христианина Басуки Тжахаджи Пурнамы, который, по их мнению, оскорбил Коран. Сам Пурнама утверждает, что лишь критиковал своих оппонентов, использующих Коран в предвыборной кампании.
 
Выборы губернатора Джакарты должны пройти в феврале 2017 года. Этот пост считается одним из ключевых в политической системе Индонезии. Действующий губернатор Пурнама - союзник президента Видодо. До недавнего времени он считался фаворитом гонки, но после скандала с Кораном он, согласно опросам, уступил лидерство сопернику — 38-летнему оппозиционеру-мусульманину Агусу Юдойоно, сыну бывшего президента Сусило Бамбанга Юдойоно.
Korrespondent
Ещё по теме:
Самолет из-за драки пассажиров экстренно сел
Турция приостановила у себя Евроконвенцию о правах человека
Fitch сохранило негативный прогноз по РФ
Индонезия вводит безвизовый режим для украинцев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ЕС в ближайшем будущем ждут теракты исламистов
noimageКремль верит в победный марш правых популистов
noimageЗапад не знает верить ли "сдержанности" Путина
noimageНовый мировой порядок: версия Путина
noimageТуск: Санкции против России, скорее всего, будут продлены
Лента новостей
Загрузка...