Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.64
RUB
0.40
EUR
27.57
USD
25.93
RUB
0.40
EUR
28.71
USD
26.86
RUB
0.42
Новости
Мир
2 декабря 16, 15:56
Япония выделит на армию рекордные $46 млрд
Япония
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Часть средств будут направлены на содержание американских военнослужащих.
Часть средств будут направлены на содержание американских военнослужащих.

Расходы Японии на оборону в следующем финансовом году могут составить рекордную сумму, превысив $46 млрд, сообщает Интерфакс. Это может стать пятым подряд увеличением военного бюджета Японии после того, как в декабре 2012 года премьер-министром страны вновь стал Синдзо Абе.

Причиной увеличения расходов - нестабильная обстановка в регионе в связи с действиями КНДР и Китая. Часть средств будут направлены на содержание американских военнослужащих, расквартированных в Японии, а также на перенос военной базы США Футэмма в префектуре Окинава.

Япония и Китай ведут территориальный спор вокруг островов Сэнкаку, расположенных в Восточно-Китайском море. Разногласия между Токио и Пекином обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сэнкаку у частного японского владельца.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что японское правительство намерено потратить около 1,7 млрд долларов на закупку американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.
Korrespondent
Ещё по теме:
Баллистическая ракета КНДР упала в экономической зоне Японии
Япония изменила подход к отношениям с РФ?
Хиллари Клинтон приведет США к катастрофе?
В Китае выставят оценку благонадежности каждому гражданину
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сотрудник спецслужб ФРГ оказался исламистом и порнозвездой
noimageФранция начала высылать исламистов из страны
noimageЛев на глазах у детей растерзал дрессировщика (ФОТО, ВИДЕО)
noimageЗападу придется признать, что Асад победит в Сирии
noimageВ Индонезии предпринята попытка переворота
Лента новостей
Загрузка...