Япония выделит на армию рекордные $46 млрд

Расходы Японии на оборону в следующем финансовом году могут составить рекордную сумму, превысив $46 млрд, сообщает Интерфакс. Это может стать пятым подряд увеличением военного бюджета Японии после того, как в декабре 2012 года премьер-министром страны вновь стал Синдзо Абе.

Причиной увеличения расходов - нестабильная обстановка в регионе в связи с действиями КНДР и Китая. Часть средств будут направлены на содержание американских военнослужащих, расквартированных в Японии, а также на перенос военной базы США Футэмма в префектуре Окинава.

Япония и Китай ведут территориальный спор вокруг островов Сэнкаку, расположенных в Восточно-Китайском море. Разногласия между Токио и Пекином обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сэнкаку у частного японского владельца.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что японское правительство намерено потратить около 1,7 млрд долларов на закупку американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.