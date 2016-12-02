Франция начала высылать исламистов из страны

"Шестьдесят человек были высланы из Франции начиная с 2012 года, из них семнадцать начиная с этого года", - пишут журналисты Le Figaro.

Перед лицом "террористической угрозы невиданного размаха" Министерство внутренних дел Франции прилагает все усилия к преследованию радикальных исламистов, в частности, иностранных граждан или лишенных французского гражданства, поселившихся в стране. На фронте высылки министерство с площади Бово увеличивает скорость. Семнадцать нежелательных лиц были высланы начиная с января прошлого года, по последним данным Министерства внутренних дел, доведенным до сведения Le Figaro, говорится в статье.

"Эти незначительные цифры, по сути, отражают бесконечные бюрократические проволочки, связанные с рассмотрением каждого досье: условия, устанавливаемые Европейской конвенцией о защите прав человека, переговоры для получения разрешения на въезд и выезд с консульскими властями страны происхождения, досье, представляющие собой "белые справки", по определению недатированные и неподписанные, которые часто оспариваются адвокатами", - пишут журналисты.

Эпопея Мансура Кудусова, российского гражданина, уроженца Чечни, говорит сама за себя. Потребовалось четыре года судебной процедуры, чтобы выслать в Россию 9 сентября 2016 года этого 25-летнего молодого человека, по мнению правосудия, "связанного с вооруженным джихадистским движением в течение многих лет".

"Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) часто раздражает и сильно мешает. Наиболее показателен вопрос о затруднениях при высылке с территории страны иностранных террористов. До такой степени, что некоторые депутаты от партии "Республиканцев", такие как Гийом Ларриве, резко выступают за "ЕСПЧекзит" (по аналогии с "Брекзитом". - Прим. ред.) и о переговорах на английский манер о возможных исключениях, с целью избежать того, что определенное число парламентариев рассматривают как диктат Европы", - сообщают журналисты.

"За один год французское правительство закрыло около двадцати мечетей и молитвенных домов радикализированных мусульман", - информирует Le Figaro.