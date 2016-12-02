Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.64
RUB
0.40
EUR
27.57
USD
25.93
RUB
0.40
EUR
28.71
USD
26.86
RUB
0.42
Новости
Мир
2 декабря 16, 16:01
Франция начала высылать исламистов из страны
исламский,колледж
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Шестьдесят радикальных исламистов были высланы из Франции начиная с 2012 года, из них семнадцать начиная с этого года.

"Шестьдесят человек были высланы из Франции начиная с 2012 года, из них семнадцать начиная с этого года", - пишут журналисты Le Figaro.

Перед лицом "террористической угрозы невиданного размаха" Министерство внутренних дел Франции прилагает все усилия к преследованию радикальных исламистов, в частности, иностранных граждан или лишенных французского гражданства, поселившихся в стране. На фронте высылки министерство с площади Бово увеличивает скорость. Семнадцать нежелательных лиц были высланы начиная с января прошлого года, по последним данным Министерства внутренних дел, доведенным до сведения Le Figaro, говорится в статье.

"Эти незначительные цифры, по сути, отражают бесконечные бюрократические проволочки, связанные с рассмотрением каждого досье: условия, устанавливаемые Европейской конвенцией о защите прав человека, переговоры для получения разрешения на въезд и выезд с консульскими властями страны происхождения, досье, представляющие собой "белые справки", по определению недатированные и неподписанные, которые часто оспариваются адвокатами", - пишут журналисты.

Эпопея Мансура Кудусова, российского гражданина, уроженца Чечни, говорит сама за себя. Потребовалось четыре года судебной процедуры, чтобы выслать в Россию 9 сентября 2016 года этого 25-летнего молодого человека, по мнению правосудия, "связанного с вооруженным джихадистским движением в течение многих лет".

"Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) часто раздражает и сильно мешает. Наиболее показателен вопрос о затруднениях при высылке с территории страны иностранных террористов. До такой степени, что некоторые депутаты от партии "Республиканцев", такие как Гийом Ларриве, резко выступают за "ЕСПЧекзит" (по аналогии с "Брекзитом". - Прим. ред.) и о переговорах на английский манер о возможных исключениях, с целью избежать того, что определенное число парламентариев рассматривают как диктат Европы", - сообщают журналисты.

"За один год французское правительство закрыло около двадцати мечетей и молитвенных домов радикализированных мусульман", - информирует Le Figaro.

Inopressa
Ещё по теме:
Акунин: Любой альянс с Россией является признаком слабости
Сближение с Россией неизбежно. - Федоровский
Британия ждет, что Трамп даст мощный отпор Путину
Путин укрепляет связи с европейскими правыми популистами
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сотрудник спецслужб ФРГ оказался исламистом и порнозвездой
noimageЛев на глазах у детей растерзал дрессировщика (ФОТО, ВИДЕО)
noimageЯпония выделит на армию рекордные $46 млрд
noimageЗападу придется признать, что Асад победит в Сирии
noimageВ Индонезии предпринята попытка переворота
Лента новостей
Загрузка...