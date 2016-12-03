В Китае назвали звонок Трампу "уловкой Тайваня"

Телефонный разговор избранного президента США Дональда Трампа с президентом Тайваня Цай Инвэнь не повлияет на сотрудничество Америки и Китая. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, пишет Associated Press.

"Глава МИД Китая надеется, что разговор Трампа с главой Тайваня не создаст помехи или не нанесет ущерб взаимоотношениям страны с США", – говорится в сообщении.

Министр отметил, что разговор Инвэнь с Трампом является "просто небольшой уловкой Тайваня". По его мнению, он не изменит существующую между США и Китаем долголетнюю политику.

В то же время, глава МИД Китая заявил о недопустимости военных контактов между США и Тайванем.

"Китай решительно выступает против любых официальных контактов и военного сотрудничества между США и Тайванем", – приводит слова Ван И американский телеканал NBC News.

Как сообщалось накануне избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Цай Инвэнь.

Контакт такого уровня произошел впервые с 1979 года. В ходе разговора политики обсудили сотрудничество по вопросам экономики и безопасности. Позже Трамп сказал, руководитель Тайваня сама позвонила ему.

В Белом доме пояснили, что эта беседа не означает отказа от политики "единого Китая". В Тайване же призвали Китай к более спокойной реакции на разговор политиков.