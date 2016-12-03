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3 декабря 16, 19:00
О таком и Рейган не мечтал: Трампу пророчат место в истории
Дональд Трамп
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Российский военный журналист Аркадий Бабченко считает, что Дональд Трамп может затмить славу таких идеологов Холодной войны и непримиримых критиков Кремля, какими были в свое время президенты Ричард Никсон и Рональд Рейган.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп может войти в историю как один из самых воинствующих американских лидеров. Такое мнение выразил на своей странице в Facebook независимый российский журналист Аркадий Бабченко, сообщают Нескучные новости.

В качестве подтверждения своим словам, он напомнил, что Трамп назначил на пост министра обороны Соединенных Штатов ярого противника России отставного 66-летнего морского генерала Джеймса Мэттиса.

"Дональд Трамп: США не намерены свергать режимы в других странах. Дональд Трамп назначил главой Пентагона генерала Джеймса Мэтисса по кличке "Бешеный пес"", - написал Бабченко.

По его словам, Трамп может затмить славу таких идеологов Холодной войны и непримиримых критиков Кремля, какими были в свое время президенты Ричард Никсон и Рональд Рейган.

"Есть у меня подозрения, что этот чувак начнет столько войн и полезет свергать столько режимов, сколько не снилось Обаме, Бушу, Рейгану и Никсону вместе взятым", - добавил Бабченко.

Источник: neskuchno-news
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