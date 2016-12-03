Стивен Хокинг: Настало самое опасное время для нашей планеты

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг считает, что настало "самое опасное время для нашей планеты". Колонку ученого опубликовало издание The Guardian, сообщают Нескучные новости.





В публикации физик обращает внимание читателей на нарастающий разрыв между элитами, в частности, политиками, и средним и рабочим классом.





По его мнению, роботизация производства, отсутствие необходимости получения высоких доходов в большом числе человеческих ресурсов приводят к непониманию между различными группам общества.





"Интернет и платформы, которые делают это возможным (ускорение экономического неравенства - ред.), позволяют очень небольшим группам людей извлекать огромную прибыль при приеме на работу очень малого количества людей. Это неизбежно, это прогресс, но это также социально разрушительное явление", - пишет ученый.





Результатом того, что некоторые люди не принимают изменений современного общества, по словам Хокинга, стали итоги президентских выборов в США и голосования за Brexit в Великобритании.





"Я чувствую, как будто моя башня из слоновой кости становится все выше", - пишет ученый.





Указанные проблемы, по словам Хокинга, можно решить только совместными усилиями всех стран и слоев общества.





"Возможно, в течение нескольких сотен лет мы организуем колонии людей на других звездах, но сейчас у нас есть только одна планета, и мы должны работать вместе, чтобы защитить ее, - пишет Хокинг. - Чтобы сделать это, нам нужно сломать, а не наращивать барьеры внутри и между странами".



