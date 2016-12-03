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3 декабря 16, 19:07
Стивен Хокинг: Настало самое опасное время для нашей планеты
Стивен Хокинг
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Британский физик обращает внимание на нарастающий разрыв между элитами, в частности, политиками, и средним и рабочим классом.
Британский физик-теоретик Стивен Хокинг считает, что настало "самое опасное время для нашей планеты". Колонку ученого опубликовало издание The Guardian, сообщают Нескучные новости.

В публикации физик обращает внимание читателей на нарастающий разрыв между элитами, в частности, политиками, и средним и рабочим классом.

По его мнению, роботизация производства, отсутствие необходимости получения высоких доходов в большом числе человеческих ресурсов приводят к непониманию между различными группам общества.

"Интернет и платформы, которые делают это возможным (ускорение экономического неравенства - ред.), позволяют очень небольшим группам людей извлекать огромную прибыль при приеме на работу очень малого количества людей. Это неизбежно, это прогресс, но это также социально разрушительное явление", - пишет ученый.

Результатом того, что некоторые люди не принимают изменений современного общества, по словам Хокинга, стали итоги президентских выборов в США и голосования за Brexit в Великобритании.

"Я чувствую, как будто моя башня из слоновой кости становится все выше", - пишет ученый.

Указанные проблемы, по словам Хокинга, можно решить только совместными усилиями всех стран и слоев общества.

"Возможно, в течение нескольких сотен лет мы организуем колонии людей на других звездах, но сейчас у нас есть только одна планета, и мы должны работать вместе, чтобы защитить ее, - пишет Хокинг. - Чтобы сделать это, нам нужно сломать, а не наращивать барьеры внутри и между странами".

Источник: neskuchno-news
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