Конгресс США одобрил бюджет Пентагона для Украины

Нижняя палата Конгресса одобрила проект оборонного бюджета на 2017 год, согласно которому предусмотрено выделение военной помощи Украине на сумму $350 млн. Об этом сообщает Голос Америки.





Согласно законопроекту, инициированному сенатором Джон Маккейн, общий размер военного бюджета США составит $618,7 млрд.





"В частности, законопроект содержит прямой запрет на использование выделяемых средств на какое-либо двустороннее военное сотрудничество с правительством России до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию в Украине и политику запугивания союзников США по НАТО. Конгресс также предусмотрел выделение военной помощи Украине на сумму $350 млн", - отмечает издание.





Проект бюджета также предусматривает крупнейшее за последние шесть лет увеличение денежного довольствия американских военнослужащих.





На следующей неделе законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.





3 декабря сообщалось, что министр обороны США Эштон Картер выразил готовность передать должность генералу в отставке Джеймсу Мэттису





Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что выдвинет на должность главы Пентагона Джеймса Мэттиса.





Назначение главы Министерства обороны проходит согласование в Конгрессе и по закону кандидат не должен занимать эту должность на протяжении последних семи лет. Мэттис ушел в отставку в 2013 году.



