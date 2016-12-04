Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.64
RUB
0.40
EUR
27.57
USD
25.93
RUB
0.40
EUR
28.69
USD
26.83
RUB
0.42
Новости
Мир
4 декабря 16, 08:59
Конгресс США одобрил бюджет Пентагона для Украины
Флаг США и Украины
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
США намерены расширить военное сотрудничество с Украиной
Нижняя палата Конгресса одобрила проект оборонного бюджета на 2017 год, согласно которому предусмотрено выделение военной помощи Украине на сумму $350 млн. Об этом сообщает Голос Америки.

Согласно законопроекту, инициированному сенатором Джон Маккейн, общий размер военного бюджета США составит $618,7 млрд.

"В частности, законопроект содержит прямой запрет на использование выделяемых средств на какое-либо двустороннее военное сотрудничество с правительством России до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию в Украине и политику запугивания союзников США по НАТО. Конгресс также предусмотрел выделение военной помощи Украине на сумму $350 млн", - отмечает издание.

Проект бюджета также предусматривает крупнейшее за последние шесть лет увеличение денежного довольствия американских военнослужащих.

На следующей неделе законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.

3 декабря сообщалось, что министр обороны США Эштон Картер выразил готовность передать должность генералу в отставке Джеймсу Мэттису

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что выдвинет на должность главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Назначение главы Министерства обороны проходит согласование в Конгрессе и по закону кандидат не должен занимать эту должность на протяжении последних семи лет. Мэттис ушел в отставку в 2013 году.

Источник: liga.net
Ещё по теме:
Рада ратифицировала военное сотрудничество с Британией
РФ уведомила Украину об ответных ракетных ударах
Сирийские повстанцы ведут с Кремлем секретные переговоры
Онищенко передал спецслужбам США компромат на Порошенко
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Стивен Хокинг: Настало самое опасное время для нашей планеты
noimageО таком и Рейган не мечтал: Трампу пророчат место в истории
noimageВ Китае назвали звонок Трампу "уловкой Тайваня"
noimageСамолет сирийских ВВС сбили в Алеппо
noimageУкраинцам станет легче попасть в Польшу
Лента новостей
Загрузка...