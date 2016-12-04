Конгресс США одобрил бюджет Пентагона для Украины

Нижняя палата Конгресса одобрила проект оборонного бюджета на 2017 год, согласно которому предусмотрено выделение военной помощи Украине на сумму $350 млн. Об этом сообщает Голос Америки.
Согласно законопроекту, инициированному сенатором Джон Маккейн, общий размер военного бюджета США составит $618,7 млрд.
"В частности, законопроект содержит прямой запрет на использование выделяемых средств на какое-либо двустороннее военное сотрудничество с правительством России до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию в Украине и политику запугивания союзников США по НАТО. Конгресс также предусмотрел выделение военной помощи Украине на сумму $350 млн", - отмечает издание.
Проект бюджета также предусматривает крупнейшее за последние шесть лет увеличение денежного довольствия американских военнослужащих.
На следующей неделе законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.
3 декабря сообщалось, что министр обороны США Эштон Картер выразил готовность передать должность генералу в отставке Джеймсу Мэттису
Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что выдвинет на должность главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
Назначение главы Министерства обороны проходит согласование в Конгрессе и по закону кандидат не должен занимать эту должность на протяжении последних семи лет. Мэттис ушел в отставку в 2013 году.