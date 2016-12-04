Топ-7 непостижимых загадок истории (фото)

Расскажем вам о некоторых загадочных находках, которые с момента обнаружения вызывают огромное количество вопросов.

Современная наука ответить на них пока не в состоянии.

Пирамида в Антарктиде

Таинственная пирамида была обнаружена в Антарктиде благодаря Google Earth. Впервые о пирамидах на южном полюсе Земли заговорили после того, как одну из них обнаружили исследователи Британской антарктической экспедиции 1910–1913 годов. С тех пор ученые всего мира спорят, что это: идеальные горы-нунатаки или же следы древней цивилизации. Ведь, по словам ученых, каких-то 100 миллионов лет назад Антарктида была покрыта лесами наподобие тропических.

Фестский диск

При раскопках дворца критского города Фест в 1908 году в тайнике был обнаружен диск, и эта находка сразу же заинтересовала ученых из разных стран. Это первый в истории человечества сохранившийся оттиснутый печатный текст. Уникальная письменность диска полностью отличается от той, что существовала на Крите в 1600 году до н. э., когда он предположительно был сделан. Споры исследователей бесконечны: одни уверены, что артефакт был привезен на остров, другие — что создан именно там. Третьи видят в нем шифр, четвертые вообще уверены, что это не язык. Ученые по-прежнему с восторгом трудятся над тайной диска, называя его самым замечательным и загадочным памятником Древнейшего Средиземноморья.

Криптограммы Бейла

Об этих криптограммах впервые заговорили в 1865 году. Именно тогда появилась информация о кладе в $ 30 млн (по современным меркам), который закопали золотоискатели под предводительством Томаса Джефферсона Бейла. Место было зашифровано в трех сообщениях, которые стали доступны благодаря брошюре неизвестного автора. В ней рассказывается вполне правдоподобная история появления этих шифровок. Изящная старинная мистификация или реальные координаты — об этом спорят до сих пор. Однако ключ по-прежнему не найден ни известными специалистами, ни обычными искателями сокровищ. Кстати, попробовать свои силы в расшифровке может любой — в сети доступны все три листа с кодом. А оригинал брошюры по-прежнему хранится в Библиотеке Конгресса.

Римские додекаэдры

Эти небольшие вещицы размером от 4 до 11 см датируют, как правило, II–III веком н. э. Выглядят они схоже — 12 плоских пятиугольных граней и отверстия, которые могут различаться по диаметру. Около сотни таких додекаэдров из бронзы, камня, железа и даже золота были обнаружены археологами во многих странах, но преимущественно на исторической территории Римской империи. С каждой находкой выдвигаются новые гипотезы, что же это может быть. Предположения разнообразны: игральные кости, подсвечники, устройство для гаданий, украшения, инструмент для калибровки водяных труб и даже болванка для вязки перчаток под разные размеры пальцев. Самое интересное, что дотошные римляне в рукописях не оставили никаких упоминаний об этих фигурках.

Карта Пири Рейса

Как могла на карте мира, созданной в 1513 году, оказаться Антарктида, которая была официально открыта лишь в 1820 году? Этот удивительный факт и необычайная для того времени точность карты мучает исследователей не одно десятилетие. После изучения артефакта один из ученых и вовсе заявил, что единственный способ создать карту такой точности — аэросъемка. Неизвестно, какими таинственными источниками пользовался создатель карты — знаменитый турецкий адмирал Пири Рейс. Сам он в записях указывал, что обобщил и скопировал данные из большого числа других карт, в том числе старинных. Но факт остается фактом: на карте адмирала исследователи увидели очертания Антарктиды без ледяного покрова. Такой, какой она могла быть лишь задолго до начала нашей эры.

Диск Сабу

Найденный археологами в 1936 году в Египте диск со дня обнаружения рождает кучу предположений, которые вызывают еще больше вопросов. Для чего же могла использоваться 70-сантиметровая каменная «тарелка», созданная примерно в 3000 году до н. э.? Если это посуда, то крайне неудобная. Колесо пявилось позднее на полтора тысячелетия. Диск напоминает деталь современных устройств для химических процессов, но где тогда следы коррозии? Пропеллером или частью электрогенератора он не может быть в силу технического развития, хотя и действительно похож. Одним словом, до сих пор нет какой-либо аргументированной версии.

Геоглифы Наски

Гигантские изображения на плато Наска в Перу были обнаружены в начале ХХ века с борта самолета, хотя в источниках XVI века уже упоминалась большая дорога инков с виднеющимися в песке знаками. Около 30 таинственных рисунков на поверхности Земли четко видны до сих пор благодаря климату полупустыни. Кто, когда, зачем и каким образом их создал — самая настоящая загадка. Единственное, в чем сходятся ученые, — они появились задолго до того, когда в долину пришли инки.

Ящерица в 188 метров, 50-метровая колибри и ещe куча загадочных символов — каждый из них выполнен одной непрерывной линией. Таинственные знаки можно разглядеть с высоты птичьего полета или как следует присмотревшись в Google Earth по координатам 14°41’18.0"S 75°07’22.0"W.

Источник: neskuchno-news

