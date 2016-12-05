Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
27.73
USD
26.05
RUB
0.41
EUR
28.67
USD
26.89
RUB
0.42
Новости
Мир
5 декабря 16, 09:20
Референдум в Италии: Маттео Ренци уходит в отставку
Маттео Ренци
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Премьер-министр взял на себя полную ответственность за поражение на референдуме о конституционной реформе
Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что подает в отставку в связи с поражением на референдуме его предложения о конституционной реформе. Об этом сообщает Reuters. 

"Опыт моего правительства на этом закончился", - сказал он в телевизионном обращении к нации после того, как появились первые результаты и данные экзитполов.  
Ренци сказал, что берет на себя всю ответственность за "чрезвычайно ясное" поражение. В понедельник он соберет свой кабинет министров и потом подаст заявление об отставке президенту. 

Два экзитпола показали, что больше половины проголосовавших на референдуме выступили против конституционной реформы

Ренци предлагал передать власть от регионов центральному правительству и уменьшить роль Сената, сократив количество сенаторов до 100. 

Источник: liga.net
Ещё по теме:
ИГИЛ взял на себя ответственность за расстрел в Орландо
Давутоглу взял на себя ответственность за уничтожение Су-24
За удар по автоколонне ООН в Сирии ответственна Россия
Антимигрантский референдум в Венгрии как поражение Орбана
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Россия развернула в Сирии дивизион ЗРК С-300
noimageТрамп застопорил санкции против России?
noimageАрмия США назвала РФ угрозой №1
noimageПочему Путин назвал Трампа "умным"?
noimageПентагон готовит секретный отчет для Трампа
Лента новостей
Загрузка...