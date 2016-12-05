Референдум в Италии: Маттео Ренци уходит в отставку

Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что подает в отставку в связи с поражением на референдуме его предложения о конституционной реформе. Об этом сообщает Reuters.





"Опыт моего правительства на этом закончился", - сказал он в телевизионном обращении к нации после того, как появились первые результаты и данные экзитполов.

Ренци сказал, что берет на себя всю ответственность за "чрезвычайно ясное" поражение. В понедельник он соберет свой кабинет министров и потом подаст заявление об отставке президенту.





Два экзитпола показали, что больше половины проголосовавших на референдуме выступили против конституционной реформы





Ренци предлагал передать власть от регионов центральному правительству и уменьшить роль Сената, сократив количество сенаторов до 100.



