Южная Корея на оборону потратит рекордные $34 млрд

Южная Корея увеличила оборонный бюджет в 2017 году, чтобы лучше справляться с растущей угрозой со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

Власти страны выделили на оборону 40,34 трлн вон (около $34 млрд), что на 4% больше, чем в 2016 году: $24,2 млрд будут потрачены на операционные расходы, $10,4 млрд пойдут на укрепление боеготовности вооруженных сил.

Это рекордная сумма, выделенная Южной Кореей на нужды обороны. Она составляет 10% от бюджета страны.

Отмечается, что такие военные расходы связаны с растущей напряженностью, вызванной программами ядерного и ракетного оружия, которые активно развивает Северная Корея.

Как сообщалось, в Южной Корее высокотехнологичную противоракетную систему THAAD разместят на территории гольф-клуба в уезде Сонджу в восточной провинции Кенсан-Пукто. Система должна будет перехватывать баллистические ракеты КНДР.