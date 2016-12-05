Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
27.73
USD
26.05
RUB
0.41
EUR
28.67
USD
26.89
RUB
0.42
Новости
Мир
5 декабря 16, 09:29
Южная Корея на оборону потратит рекордные $34 млрд
Южная Корея
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Эта сумма составляет 10% от общего бюджета страны.
Эта сумма составляет 10% от общего бюджета страны.

Южная Корея увеличила оборонный бюджет в 2017 году, чтобы лучше справляться с растущей угрозой со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

Власти страны выделили на оборону 40,34 трлн вон (около $34 млрд), что на 4% больше, чем в 2016 году: $24,2 млрд будут потрачены на операционные расходы, $10,4 млрд пойдут на укрепление боеготовности вооруженных сил.

Это рекордная сумма, выделенная Южной Кореей на нужды обороны. Она составляет 10% от бюджета страны.

Отмечается, что такие военные расходы связаны с растущей напряженностью, вызванной программами ядерного и ракетного оружия, которые активно развивает Северная Корея.

Как сообщалось, в Южной Корее высокотехнологичную противоракетную систему THAAD разместят на территории гольф-клуба в уезде Сонджу в восточной провинции Кенсан-Пукто. Система должна будет перехватывать баллистические ракеты КНДР.
Korrespondent
Ещё по теме:
КНДР на грани войны с США
Ким Чен Ын приказал отлавливать змей как шпионов Южной Кореи
Баллистическая ракета КНДР упала в экономической зоне Японии
США сообщают о запуске двух ракет в Северной Корее
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Россия развернула в Сирии дивизион ЗРК С-300
noimageТрамп застопорил санкции против России?
noimageАрмия США назвала РФ угрозой №1
noimageПочему Путин назвал Трампа "умным"?
noimageПентагон готовит секретный отчет для Трампа
Лента новостей
Загрузка...