Президент Кыргызстана ушел в отпуск на необъявленный срок

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев с понедельника ушел в трудовой отпуск, сообщили в администрации главы государства.

При этом в ведомстве не уточнили, как долго продлится отдых президента. На пресс-конференции 1 декабря Атамбаев заявил, что в ближайшее время планирует взять отпуск, чтобы заняться подготовкой новой стратегии развития страны.

В конце текущей недели, 11 декабря, в республике состоится референдум по внесению изменений в конституцию и выборы депутатов местных советов. В день выборов по традиции глава государства после голосования выходит для общения с прессой. Помимо этого, во второй половине декабря у президента Киргизии запланирован государственный визит в Индию и участие в заседании глав государств ОДКБ.

В этом году президент Киргизии несколько раз брал краткосрочные отпуска, один из них был вынужденным по болезни, так как в конце сентября у Атамбаева на пути в Нью-Йорк возникли проблемы с сердцем, и он прошел лечение в московской клинике.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Алмазбек Атамбаев попросил Россию закрыть военную базу в Киргизии, когда завершится договор. Он считает, что русские должны уйти из страны вслед за американцами.