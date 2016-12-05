Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
27.73
USD
26.05
RUB
0.41
EUR
28.67
USD
26.89
RUB
0.42
Новости
Мир
5 декабря 16, 09:30
Президент Кыргызстана ушел в отпуск на необъявленный срок
Атамбаев
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
У Алмазбека Атамбаева были запланированы важные мероприятия.
У Алмазбека Атамбаева были запланированы важные мероприятия.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев с понедельника ушел в трудовой отпуск, сообщили в администрации главы государства.

При этом в ведомстве не уточнили, как долго продлится отдых президента. На пресс-конференции 1 декабря Атамбаев заявил, что в ближайшее время планирует взять отпуск, чтобы заняться подготовкой новой стратегии развития страны.

В конце текущей недели, 11 декабря, в республике состоится референдум по внесению изменений в конституцию и выборы депутатов местных советов. В день выборов по традиции глава государства после голосования выходит для общения с прессой. Помимо этого, во второй половине декабря у президента Киргизии запланирован государственный визит в Индию и участие в заседании глав государств ОДКБ.

В этом году президент Киргизии несколько раз брал краткосрочные отпуска, один из них был вынужденным по болезни, так как в конце сентября у Атамбаева на пути в Нью-Йорк возникли проблемы с сердцем, и он прошел лечение в московской клинике.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Алмазбек Атамбаев попросил Россию закрыть военную базу в Киргизии, когда завершится договор. Он считает, что русские должны уйти из страны вслед за американцами.
Korrespondent
Ещё по теме:
Президент Киргызстана по состоянию здоровья взял отпуск
ООН проведет переговоры о запрете ядерного оружия
Новая фаза опаснее, чем во времена холодной войны-Плевнелиев
Чего же Путин хочет от Трампа?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Россия развернула в Сирии дивизион ЗРК С-300
noimageТрамп застопорил санкции против России?
noimageАрмия США назвала РФ угрозой №1
noimageПочему Путин назвал Трампа "умным"?
noimageПентагон готовит секретный отчет для Трампа
Лента новостей
Загрузка...