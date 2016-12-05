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5 декабря 16, 10:34
Пентагон готовит секретный отчет для Трампа
Трамп
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Американские военные проинформируют нового президента о главных угрозах для США.
Американские военные проинформируют нового президента о главных угрозах для США.

Комитет начальников штабов завершает разработку секретного военного отчета для новоизбранного президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал СNN.

Подготовка отчета велась на протяжении нескольких месяцев под руководством главы объединенного Комитета начальников штабов Джозефа Данфорда. В документе описаны пять основных угроз – Иран, Северная Корея, Китай, Россия и экстремизм.

По информации телеканала, этот отчет готовился независимо от того, кто выиграет президентские выборы в США.

"Под руководством генерала Данфорда и всех начальников и командиров в течение последних нескольких месяцев подготовили секретную национальную военную стратегию, которая будет представлена президенту и новой команде", – сообщил начальник штаба Воздушных сил США Дэвид Голдфейн во время выступления на Рейганском форуме по вопросам национальной обороны.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее глава объединенного Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявило том, что Пентагон пересмотрит стратегию борьбы ИГИЛ по просьбе Дональда Трампа.

Также сообщалось, что новый президент назначит министром обороны США отставного генерала морской пехоты Джеймса Мэттиса.
Korrespondent
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