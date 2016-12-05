Почему Путин назвал Трампа "умным"?

"В воскресенье российский президент Владимир Путин сделал Дональду Трампу несколько двусмысленный комплимент - сказал, что избранный президент США достаточно умен, чтобы осознать: с января он возьмет на себя ответственность на совершенно новом уровне", - пишет журналист The Washington Post Эндрю Рот.

"И поскольку он смог добиться успеха в бизнесе, это говорит о том, что он человек умный, - сказал Путин в одном из фрагментов своего интервью телеканалу НТВ. - А если умный человек, то значит, он вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности [как государственный деятель. - WP]. Мы исходим из того, что он будет действовать именно с этих позиций".

Газета комментирует: "Трамп говорил, что хочет наладить улучшенные отношения с Путиным, особенно в сфере международной безопасности. Это дает Кремлю благоприятные возможности, но высказывания Путина - также признак обеспокоенности, о которой говорят инсайдеры, а именно, опасений, что Трамп может оказаться непредсказуемым партнером".

"В полной версии интервью Путин подчеркнул разницу в ответственности, возложенной на Трампа как на бизнесмена и как на главу государства", - отмечает автор.