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5 декабря 16, 10:35
Почему Путин назвал Трампа "умным"?
Путин
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В воскресенье российский президент сделал Дональду Трампу несколько двусмысленный комплимент - Путин сказал, что избранный президент США достаточно умен, чтобы осознать: с января он возьмет на себя ответственность на совершенно новом уровне.

"В воскресенье российский президент Владимир Путин сделал Дональду Трампу несколько двусмысленный комплимент - сказал, что избранный президент США достаточно умен, чтобы осознать: с января он возьмет на себя ответственность на совершенно новом уровне", - пишет журналист The Washington Post Эндрю Рот.

"И поскольку он смог добиться успеха в бизнесе, это говорит о том, что он человек умный, - сказал Путин в одном из фрагментов своего интервью телеканалу НТВ. - А если умный человек, то значит, он вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности [как государственный деятель. - WP]. Мы исходим из того, что он будет действовать именно с этих позиций".

Газета комментирует: "Трамп говорил, что хочет наладить улучшенные отношения с Путиным, особенно в сфере международной безопасности. Это дает Кремлю благоприятные возможности, но высказывания Путина - также признак обеспокоенности, о которой говорят инсайдеры, а именно, опасений, что Трамп может оказаться непредсказуемым партнером".

"В полной версии интервью Путин подчеркнул разницу в ответственности, возложенной на Трампа как на бизнесмена и как на главу государства", - отмечает автор.

Inopressa
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