Армия США назвала РФ угрозой №1

Высшее военное командование США назвало Россию наибольшей угрозой для своей безопасности.

"У нас есть целый ряд угроз, с которыми мы имеем дело, но Россия из-за ядерного аспекта может быть экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов", - цитирует Reuters главу ВВС США Дебору Джеймс.

Генерал корпуса морской пехоты Джозеф Данфорд добавил, что целью России является противостоять НАТО, подорвать доверие к Альянсу и ограничить влияние Вооруженных сил США в мире.

Об угрозе США со стороны России также сказал представитель Пентагона Фрэнк Кендалл. По его словам, ранее Штаты были сосредоточены на угрозе от Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, однако сейчас переключают внимание на Россию.

Ранее Корресопндент.net сообщал, что Пентагон заявил о готовности сотрудничать с Россией.