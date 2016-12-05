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5 декабря 16, 10:36
Армия США назвала РФ угрозой №1
Армия США
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Россия, по мнению генералов, намерена подорвать доверие к НАТО и ограничить влияние США в мире.
Россия, по мнению генералов, намерена подорвать доверие к НАТО и ограничить влияние США в мире.

Высшее военное командование США назвало Россию наибольшей угрозой для своей безопасности.
"У нас есть целый ряд угроз, с которыми мы имеем дело, но Россия из-за ядерного аспекта может быть экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов", - цитирует Reuters главу ВВС США Дебору Джеймс.

Генерал корпуса морской пехоты Джозеф Данфорд добавил, что целью России является противостоять НАТО, подорвать доверие к Альянсу и ограничить влияние Вооруженных сил США в мире.

Об угрозе США со стороны России также сказал представитель Пентагона Фрэнк Кендалл. По его словам, ранее Штаты были сосредоточены на угрозе от Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, однако сейчас переключают внимание на Россию.

Ранее Корресопндент.net сообщал, что Пентагон заявил о готовности сотрудничать с Россией.
Korrespondent
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