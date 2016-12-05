Трамп застопорил санкции против России?

"Один из республиканцев, играющих ключевую роль, утверждает, что у Сената в этом году не остается времени, чтобы утвердить жесткие американские санкции, наложенные на Россию за аннексию Крыма в 2014 году. Это может спровоцировать атаки демократов, которых годами обвиняли в том, что они занимают слишком мягкую позицию по отношению к Москве", - пишет Foreign Policy.

Председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер сказал Foreign Policy, что просто не остается достаточно времени для того, чтобы продвинуться в рассмотрении законопроекта Палаты представителей, продляющего санкции США еще на пять лет, передает корреспондент Джон Хадсон.

По словам демократов в Сенате, причина в другом: республиканцы тянут с утверждением санкций, потому что они боятся войти в противоречие с Трампом, который долгое время делал заявления о стремлении "наладить отношения с Россией", говорится далее.

"Акт о стабильности и демократии на Украине (Stability and Democracy for Ukraine Act), принятый единогласно Палатой представителей в сентябре, должен был сохранить связанные с Крымом санкции против Москвы, если суверенитет Украины над полуостровом не будет восстановлен", - напоминает автор статьи.

"Перейти к рассмотрению законопроекта в Сенате - дело Коркера. На этой неделе он встречался с Трампом в Нью-Йорке, и на данный момент его кандидатура рассматривается на пост следующего госсекретаря. Но он категорически отрицает, что законопроект Палаты представителей был отложен из-за поступившего ему предложения о работе в МИДе", - говорится в статье.

Несмотря на заявления Трампа об улучшении отношений с Россией, по словам опытных деятелей во внешнеполитической сфере, последние столкновения в Конгрессе демонстрируют, насколько сложно будет изменить исходную позицию антагонизма Вашингтона по отношению к Москве.

"Многие высокопоставленные американские чиновники и эксперты критикуют Россию; военные и гражданские верхи заявляют, что Россия представляет величайшую угрозу для безопасности Америки, - говорит экс-посол США Кэмерон Мантер. - Если Трамп стремится к улучшению отношений с Россией, ему, скорее всего, придется одолеть это влиятельное лобби".