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5 декабря 16, 10:39
Россия развернула в Сирии дивизион ЗРК С-300
Российск
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Специально для этого в Тартусе построили полноценный военный городок.
Специально для этого в Тартусе построили полноценный военный городок.

Российские военные разместили в Сирии дивизион зенитной ракетной системы С-300. Об этом заявился в интервью газете Известия замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Для размещения зенитного ракетного дивизиона С-300 в 720-м пункте материально-технического обеспечения в Тартусе был построен полноценный военный городок со всей необходимой инфраструктурой", – сказал Булгаков.

Ранее Минобороны РФ официально заявляло о том, что в Сирию направлена батарея С-300, а дивизион может включать сразу несколько батарей.

Также официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что у сирийской армии сейчас есть зенитные ракетные комплексы С-200, "Бук" и другие системы ПВО.

 

Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре 2015 года Россия разместила в Сирии современную зенитную ракетную систему С-400 "Триумф". Комплексы находятся на авиабазе Хмеймим на сирийском побережье в провинции Латакия.

Ракетный оскал. Как Россия отвечает НАТО
Korrespondent
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