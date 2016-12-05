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5 декабря 16, 12:09
Пожар в отеле в Пакистане, 11 погибших - ФОТО
Пакистан
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В понедельник утром, 5 декабря, в Пакистане в отеле Karachi's Regent Plaza произошел пожар.

В результате инцидента 11 человек погибли. Еще около 75 человек получили травмы.

Как сообщает издание Dawn, пожар произошел на кухне, расположенной на первом этаже четырехзвездочного отеля, который находится в городе Шахрар-И-Фейсала. Затем огонь распространился по всему зданию.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание спустя три часа. При этом полиция пояснила, что среди погибших были три врача, менеджер отеля и пять женщин, а среди пострадавших есть три иностранца.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Пологи Запорожской области угарным газом отравилась семья - 26-летняя женщина и двое ее детей. Трагедия произошла вследствие неисправности печного отопления.
URA-Inform
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