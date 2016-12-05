Time: Читатели определили человека года

Премьер-министр Индии Нарендра Моди стал человеком 2016 года по версии читателей журнала Time. Он набрал 18% голосов и опередил президента США Барака Обаму, новоизбранного президента США Дональда Трампа и главу WikiLeaks Джулиана Ассанжа, у которых по 7% опрошенных.

Индийский премьер также намного опередил основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга (2%) и Хиллари Клинтон (4%).

Рейтинг самых влиятельных людей мира по версии журнала Time будет опубликован 7 декабря – его определит редакция издания. Однако мнение читателей показывает, как "в этот момент выглядит мир", считают аналитики Time.

Напомним, редакция журнала Time и его читатели каждый год выбирают человека года. Их мнения никогда не совпадали.

Как сообщал Корреспондент.net, в апреле нынешнего года журнал Time обнародовал рейтинг топ-100 самых влиятельных людей мира. Его возглавила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.