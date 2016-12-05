Путин пригласил президента Филиппин Дутерте в Россию

Российский президент Владимир Путин пригласил президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию, заявил глава МИД Филиппин Перфекто Ясая.

"Я приехал сюда в продолжение тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках двусторонней встречи между нашими президентами в Лиме, в Перу. В ходе этой встречи президент Путин пригласил президента Дутерте приехать с визитом в следующем году. Надеюсь, это произойдет в апреле, марте, или даже мае",- сказал он на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Отметим, ранее Дутерте назвал Путина своим кумиром.

А на днях сообщалось, что избранный американский президент Дональд Трамп пригласил Дутерте в США.

Как известно, Дутерте скандально известен своими резонансными высказываниями и жесткой антинаркотической политикой.