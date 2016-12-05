Так виноват ли Кремль в победе Трампа?

Семь членов сенатского комитета по разведке написали на этой неделе президенту Обаме, попросив его рассекретить и опубликовать "дополнительную информацию, касающуюся российского правительства и выборов в США", о которых члены комитета, очевидно, узнали во время конфиденциальных брифингов. Президенту стоит последовать их совету, считает редакция The Los Angeles Times.

И официально, и в неофициальном порядке американские чиновники в течение какого-то времени четко давали понять, что они считают российских должностных лиц причастными к хакерским атакам, говорится в статье.

"С этой точкой зрения согласны не все. Некоторые аналитики оспаривали идентификацию хакерских атак, так, совсем недавно оспорено утверждение, что Россия стояла за потоком ложных новостей, целью которых было повлиять на избирателей. И это правда, что многочисленные игроки, некоторые из которых не связаны ни с каким правительством, действуют в сети в темном мире саботажа и дезинформации. Российский президент Владимир Путин отрицает, что Москва вмешивалась в выборы в США, и называет полной чушью идею, что Кремль поддерживал Трампа", - пишет издание.

"Но подобный скептицизм - лишь еще одна причина для того, чтобы правительство США было настолько откровенным, насколько это возможно. Если русские были причастны, об этом необходимо убедительно сообщить всему миру; если нет, то тогда со стороны разведывательного сообщества было безответственным, в первую очередь, выдвигать подобные обвинения", - рассуждают авторы статьи.

Издание считает, что Трамп в особенности должен принять меры против российского вмешательства в американский политический процесс - "не только потому, что он неоднократно хвалил Путина во время предвыборной кампании, но и потому, что на пресс-конференции в июле выразил надежду, что Россия сможет найти электронные письма, удаленные с серверов личной электронной почты Клинтон в 2014 году".

"Возможно, это был сарказм, не более того, как Трамп утверждал позднее, однако, как только он вступит в президентскую должность, ему нужно четко показать, что он, как и Обама, категорически против вмешательства в демократические выборы", - пишет газета.