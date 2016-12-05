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5 декабря 16, 13:58
Так виноват ли Кремль в победе Трампа?
кремль
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Правительство США должно быть настолько откровенным, насколько возможно. Если русские были причастны, об этом следует убедительно сообщить всему миру.

Семь членов сенатского комитета по разведке написали на этой неделе президенту Обаме, попросив его рассекретить и опубликовать "дополнительную информацию, касающуюся российского правительства и выборов в США", о которых члены комитета, очевидно, узнали во время конфиденциальных брифингов. Президенту стоит последовать их совету, считает редакция The Los Angeles Times.

И официально, и в неофициальном порядке американские чиновники в течение какого-то времени четко давали понять, что они считают российских должностных лиц причастными к хакерским атакам, говорится в статье.

"С этой точкой зрения согласны не все. Некоторые аналитики оспаривали идентификацию хакерских атак, так, совсем недавно оспорено утверждение, что Россия стояла за потоком ложных новостей, целью которых было повлиять на избирателей. И это правда, что многочисленные игроки, некоторые из которых не связаны ни с каким правительством, действуют в сети в темном мире саботажа и дезинформации. Российский президент Владимир Путин отрицает, что Москва вмешивалась в выборы в США, и называет полной чушью идею, что Кремль поддерживал Трампа", - пишет издание.

"Но подобный скептицизм - лишь еще одна причина для того, чтобы правительство США было настолько откровенным, насколько это возможно. Если русские были причастны, об этом необходимо убедительно сообщить всему миру; если нет, то тогда со стороны разведывательного сообщества было безответственным, в первую очередь, выдвигать подобные обвинения", - рассуждают авторы статьи.

Издание считает, что Трамп в особенности должен принять меры против российского вмешательства в американский политический процесс - "не только потому, что он неоднократно хвалил Путина во время предвыборной кампании, но и потому, что на пресс-конференции в июле выразил надежду, что Россия сможет найти электронные письма, удаленные с серверов личной электронной почты Клинтон в 2014 году".

"Возможно, это был сарказм, не более того, как Трамп утверждал позднее, однако, как только он вступит в президентскую должность, ему нужно четко показать, что он, как и Обама, категорически против вмешательства в демократические выборы", - пишет газета.

Inopressa
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