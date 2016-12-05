Премьер Новой Зеландии неожиданно объявил об отставке

При этом пояснил он такое решение личными причинами. Как пишет газета New Zealand Herald, которая цитирует слова премьера, это было сложное для него решение и он еще не знает, что будет делать дальше.

Издание также сообщает, его место займет член новозеландского парламента Билл Инглиш. Окончательное решение по этому поводу будет принято 12 декабря на собрании Национальной партии.

В свою очередь, Кей отметил, что поддержит любое решение партии, но сам он придерживается кандидатуры Инглиша.

Напомним, Кей находился на посту премьер-министра с 2008 года.

Как сообщал УРА-Информ, власти Новой Зеландии подсчитали ущерб от землетрясения, который произошел на острове в ночь с воскресенья на понедельник 14 ноября. По предварительным данным он может превысить 1,5 миллиарда долларов. Как пояснил премьер-министр страны Джон Кей, скорее всего, ущерб превысит отметку в два миллиарда долларов.