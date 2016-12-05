Экспансия НАТО в Восточной Европе на руку Путину?

"Несмотря на политическую изоляцию и продолжающееся действие экономических санкций, груз которых Россия несет с момента аннексии Крыма и кризиса на Восточной Украине, правящая "Единая Россия" после выборов в сентябре этого года впервые получила конституционное большинство в парламенте, - пишет в статье на сайте Focus историк, эксперт по России Кристиан Остхольд. - Этот грандиозный успех не только облегчает Владимиру Путину процесс руководства страной, но и подтверждает его президентский статус. И было бы ошибочным объяснять его одними лишь перекосами в российской системе правовой государственности".

Чтобы понять парадоксальную с европейской точки зрения ситуацию, при которой Путин, несмотря на экономический спад, пользуется сегодня, пожалуй, максимальной популярностью у россиян, автор советует взглянуть на историю страны, начиная с отмены крепостного права и заканчивая развалом СССР.

"Анализ показывает, что автократическая власть в России опирается на давнюю традицию и ее легитимность имеет скорее эмоциональную, чем рациональную подоплеку", - считает историк.

"Если события 1991 года Запад воспринял как благословение истории, то в России многие - как катастрофу. Для европейца непостижимо, почему многие советские граждане воспринимали свое государство как достижение, несмотря на сталинизм и плановую экономику. Но это становится ключом к пониманию успеха Путина, - говорится в статье. - В противовес той картинке, которую европейцы до сих пор рисуют при упоминании СССР, для российского народа это была квинтэссенция нового общества - порядок, при котором все люди равны и каждый имеет неограниченный доступ к образованию, работе, медицинским услугам. Советский народ был обществом истинно верующих, в котором кто-то жертвовал многим, а кто-то - всем".

"Когда социалистический эксперимент окончательно провалился, - продолжает автор, - советскому обществу пришлось как-то справлять с той мыслью, что все, во что они верили, - не что иное, как чудовищная ошибка, в известной степени даже ложь. Неудивительно, что многих осознание этого приводило в отчаяние, некоторые кончали жизнь самоубийством. Опираясь на собственный опыт, большинство граждан пришло к тому, что в будущем стоит полагаться только на себя".

"Вопреки утвердившемуся предположению о том, что Советский Союз развалился из-за финансового коллапса, к краху систему привели и другие причины, - указывает историк. - Стабильность страны основывалась на смеси веры и страха. Когда в 1991 году вера была окончательно разрушена, остался один лишь страх перед будущим. Негативное воздействие центробежных сил было увеличено в ходе бесславного президентства Бориса Ельцина, который сделал Россию посмешищем".

"В этом состоянии и принял страну в начале 2000 года Владимир Путин. Рассуждения многих западных политиков, которые сегодня при любом удобном случае ругают российского президента, а тогда коллективно поддались иллюзии, что России встала на путь развития демократического государства, можно считать уверенным доказательством как исторического невежества, так и политической наивности. На самом деле Россия никогда и не знала демократии, и не могла стать демократией", - считает автор.

Это связано еще и с тем, продолжает Остхольд, что у руля в государстве до сих пор находятся те, кого взрастила советская система: "Можно сказать, мы имеем дело с новой старой Россией".

"Если принять все это во внимание, получится, что львиная доля жесткой критики, которую западные правительства годами обрушивают на Москву, является неоправданной. Как показывает практика, неприемлемо мерять такое государство, как Россия, демократической меркой. Фатальной ошибкой стало и то, что, в отличие от европейских стран, которые после окончания холодной войны сумели успешно консолидироваться под крылом ЕС, Москва осталась один на один со своей бедой. Ей ничего не оставалось, как собраться с силами и прийти к новой мощи", - говорится в статье.

"Агрессивная экспансия НАТО в Восточной Европе и опирающаяся на западную мораль критика - вот на базе чего президент Путин сегодня крепко как никогда сидит в седле, - убежден автор. - Восточная политика ЕС отвергается Россией еще и по причине своей противоречивости. С одной стороны, от Москвы требуют соблюдения принципов правовой государственности и демократии, с другой - эти же государства терпят неудачу в реализации тех же самых принципов у себя".

"Вместо того чтобы постоянно рассматривать Россию через призму собственной морали, Европа должна наконец признать своеобразие своего соседа. В таком случае можно будет разглядеть в Путине и позитивное", - пишет ученый.