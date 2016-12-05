Британия заявила, что РФ нарушила Будапештский меморандум

Россия отказалась от участия в консультациях сторон Будапештского меморандума в марте 2014 года и нарушила свои обязательства в рамках этого договора, заявила британский посол в Украине Джудит Гоф.

"В марте 2014 года мы начали консультации, и они состоялись в американском посольстве в Париже, и министр Дещица был там, Джон Керри был там и я была там с нашим министром иностранных дел.. и был один незанятый стул. Министр иностранных дел Лавров в это время находился в Париже, но российская сторона не посетила консультации", - добавила посол.

"Я думаю, что провал меморандума – это провал одной из сторон, которая не выполняет свои обязательства. Мы считаем, что Россия не только нарушила свои обязательства по Будапештскому меморандуму, но и ряд других международных обязательств, если мы рассматриваем ситуацию агрессии России против Украины", - убеждена Гоф.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, так как не угрожала Украине ядерным оружием.

В 2014 году в ООН призвали Россию выполнять Будапештский меморандум.