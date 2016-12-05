Британия заявила, что РФ нарушила Будапештский меморандум

Россия отказалась от участия в консультациях сторон Будапештского меморандума в марте 2014 года и нарушила свои обязательства в рамках этого договора, заявила британский посол в Украине Джудит Гоф. "Выполнен Будапештский меморандум? Нет, но он был не выполнен Россией, вот ключевой момент. Я слышала, что его описывают как международный договор.. я знаю, что в Украине очень многие люди разочарованы... Британская точка зрения заключается в том, что это меморандум взаимопонимания и с этой точки зрения он ограничен в юридическом плане. Эти обязательства, которые у нас есть по условиям этого меморандума, – это давать консультации", - заявила она.
"В марте 2014 года мы начали консультации, и они состоялись в американском посольстве в Париже, и министр Дещица был там, Джон Керри был там и я была там с нашим министром иностранных дел.. и был один незанятый стул. Министр иностранных дел Лавров в это время находился в Париже, но российская сторона не посетила консультации", - добавила посол.
"Я думаю, что провал меморандума – это провал одной из сторон, которая не выполняет свои обязательства. Мы считаем, что Россия не только нарушила свои обязательства по Будапештскому меморандуму, но и ряд других международных обязательств, если мы рассматриваем ситуацию агрессии России против Украины", - убеждена Гоф.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, так как не угрожала Украине ядерным оружием.
В 2014 году в ООН призвали Россию выполнять Будапештский меморандум.