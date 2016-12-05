Гарри Каспаров призывает Канаду наложить санкции на Кремль

На этой неделе Гарри Каспаров будет находиться в Оттаве и убеждать Канаду принять свой "закон Магнитского", сообщает журналист The Globe and Mail Кэмпбелл Кларк. Такой закон "позволил бы налагать санкции на российских официальных лиц, нарушивших права человека в истории со смертью российского юриста Сергея Магнитского, а потенциально и на других официальных лиц", - поясняет автор.

"Либералы Джастина Трюдо обещали такой закон, а войдя в правительство, отступились, испугавшись, что он помешает возобновлению дипломатического взаимодействия с Россией", - говорится в статье. Однако сейчас канадские парламентарии, в том числе либералы, проводят слушания о его повторном рассмотрении.

"Мы слышим аргумент, что законы Магнитского препятствуют нашему диалогу. Ничего подобного, - сказал Каспаров. - Полная ерунда. Слабость всегда провоцирует диктаторов на большую агрессию. Мне бы хотелось, чтобы мы обращали больше внимания на уроки истории".

"Пока мы можем видеть, что каждая уступка делает Путина агрессивнее", - заявил он.

"По его словам, надежд на свержение путинского режима изнутри мало. Никакой демократии в стране нет", - говорится в статье.

"Закон Магнитского" ограничит свободу российских клептократов, пишет газета. "Каспаров сказал, что это страшит Путина, так как прецедент может быть использован для высокопоставленных лиц: если Путин не сможет защитить лояльных людей, то его власть пошатнется", - пишет автор.

"Такова структура мафиозного государства, - пояснил Каспаров. - Если большой босс не защитит каждого киллера, он проиграет спор. В мафиозной структуре абсолютная защита - главная "валюта".

Каспаров также процитировал слова Бориса Немцова: если Кремль реагирует агрессивно, это знак, что оппозиция идет верным путем. "Увы, он [Немцов. - Прим. ред.] получил высшую награду. Это была пуля от режима", - сказал Каспаров.