Украина среди стран, которые не расследуют офшоры

Украину включили в список из семи стран, где после публикации "панамского досье" власти не начали расследование. Об этом сказано в докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

В июне Верховная Рада отказалась создать временную следственную комиссию по расследованию офшорного скандала. За соответствующий проект проголосовали лишь 108 народных депутатов при 226 минимально необходимых.

"Некоторые страны вообще убрали реформу (относительно офшоров, - ред.) "в стол". Семь из десяти государств, в которых действующие или бывшие лидеры засветились в панамском архиве, продолжают молчать или отказываются открывать расследования, включая Саудовскую Аравию, Катар и Украину, где парламент отклонил предложение о создании комиссии по расследованию", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в России материалы об офшорах, связанных с окружением президента страны Владимира Путина, назвали "информационной войной".