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5 декабря 16, 17:17
Шавкат Мирзиёев избран президентом Узбекистана
Шавкат Мирзиеев
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За нового главу государства проголосовали более 88% избирателей.

Исполняющий обязанности президента Узбекистана, премьер-министр Шавкат Мирзиеев одержал победу на выборах главы государства, набрав 88,61% голосов. Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов, передают местные СМИ.

По его словам, за Мирзиеева проголосовали 15,9 млн человек, или 88,61% избирателей из числа принявших участие в голосовании. В соответствии со статьей 35 закона "О выборах президента республики Узбекистан", это дает право считать Шавката Мирзиеева избранным главой государства.

Другие участники выборов, по словам Абдусаломова, набрали намного меньше голосов. Так, за кандидата от Народно-демократической партии Хотамжона Кетмонова проголосовали 3,73% (669 тысяч), кандидат от Социал-демократической партии "Адолат" Нариман Умаров набрал 3,46% (620 тысяч), а за кандидата от Демократической партии "Миллий тикланиш" Сарвара Отамуратова отдали свои голоса 2,35% (421 тысяча).

По официальным данным, явка избирателей составила 87,83%, проголосовали почти 18 млн человек.

Как сообщалось, внеочередные выборы главы государства в Узбекистане были назначены из-за смерти прездента Ислама Каримова. Он скончался 2 сентября в возрасте 78 лет от инсульта.
Korrespondent
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