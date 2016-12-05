Фиделя Кастро похоронили в Сантьяго-де-Куба

Прах Фиделя Кастро был предан земле на кладбище Санта-Ифихения в городе Сантьяго-де-Куба, сообщается в статье, опубликованной La Vanguardia и подготовленной информагентством EFE. На церемонию были допущены только родственники покойного, а также некоторые из зарубежных политических лидеров, находившиеся в наиболее тесных отношениях с экс-президентом Кубы.

На том же кладбище похоронены некоторые выдающиеся деятели кубинской истории, в том числе Хосе Марти (поэт, писатель, лидер освободительного движения Кубы в XIX веке. - Прим. ред.).

Нынешний президент Рауль Кастро, брат Фиделя, поместил кедровую урну с прахом внутрь каменной глыбы. По некоторым сведениям, глыба была привезена с гор Сьерра-Маэстра, где базировались отряды повстанцев под руководством Фиделя и других революционеров в период партизанской борьбы.

"Согласно программе, на церемонии погребения останков Фиделя должны были присутствовать президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Боливии Эво Моралес, а также два экс-президента Бразилии - Луиш Инасио Лула да Сильва и Дилма Руссефф", - сообщает издание.

На последнем отрезке пути - от площади в Сантьяго-де-Куба до кладбища - прах Кастро сопровождали министр вооруженных сил, генерал Леопольдо Синтра Фриас и два его заместителя.

Останки Кастро были провезены через всю страну по Центральному шоссе. Таким образом, прах вождя революции проделал в обратном направлении путь "Каравана свободы" в 1959 году. Тогда Фидель и около тысячи его соратников, выехав из Сантьяго-де-Куба, добрались до Гаваны и взяли власть в свои руки.