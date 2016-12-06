Референдум в Италии нанес удар по Евросоюзу

В Италии прошел референдум по поводу конституционного строя страны.

Его результаты неутешительны для проевропейских правящих политических сил – против конституционных изменений проголосовали почти 60% населения.

Глава итальянского правительства Маттео Ренци объявил о своей отставке.

Через провал референдума в Италии будет переформатирована власть и не исключено проведение новых парламентских выборов.

Эксперты полагают, что референдум может стать началом процесса дестабилизации Италии, который может закончится даже выходом страны из ЕС.

Корреспондент.net разбирался, что решили в Италии.

О чем референдум

На референдум был вынесен вопрос об одобрении законопроекта по изменению конституции Италии, в результате которого кардинально изменилась бы политическая система страны: предусматривались изменения порядка формирования Сената, сокращение его численности, уменьшались функции и полномочия, сокращалось финансирование.

Критики конституционной реформы настаивали, что в случае принятия изменений к основному закону Италия была бы лишена системы демократических сдержек и противовесов.

Принципиальное значение голосованию придало обещание Ренци в случае поражения подать в отставку.

По оценкам экспертов, состав и полномочия сената сами по себе не столь важны для общества, но граждане, недовольные наплывом иммигрантов с Ближнего Востока и экономической стагнацией, получили возможность выразить недовольство правительством.

Наблюдатели считают, что Ренци допустил грубую ошибку, когда пригрозил отставкой в случае неудачи референдума. Фактически он повторил судьбу британского премьера Дэвида Кэмерона, который провел референдум без большой необходимости и поплатился за это креслом.

Кто победил

Кампанию под лозунгом «Скажи «Нет» возглавили антииммигрантская партия «Лига Севера» и популистское движение «Пять звезд» бывшего комика Беппе Грилло, призывающее следом провести референдум на тему отказа от евро.

Один из лидеров «Пяти звезд» Луиджи Ди Майо уже заявил, что движение готово взять на себя управление страной. «С завтрашнего дня мы начинаем работу над созданием правительства «Пяти звезд», — сказал он.

Лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини назвал результаты референдума «победой народа против могущественных сил трех четвертей мира» и призвал к незамедлительному проведению досрочных выборов.

«Лига Севера» известна своей пророссийской позицией. Партия выступает против санкций в отношении России, признает аннексию Крыма. После референдума лидер партии Маттео Сальвини заявил, что Италия стала ближе к России.

Удар по евро

Италия – третья экономика еврозоны.

Неудачный референдум нанес сильный удар по Евросоюзу и европейским финансам. Курс евро упал более чем на один процент сразу после объявления результатов.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, в ближайшие месяцы евро может достичь паритета с долларом.

Банковская система Италии является слабым звеном еврозоны, и сейчас она входит в период турбуленции. Только в октябре в ожидании референдума из страны «утекло» 360 миллиардов евро, что отражает тревожные настроения итальянцев.

Среди острейших проблем Италии — госдолг в 133% ВВП, банковский кризис, высокий уровень безработицы и беспрецедентный наплыв мигрантов.

Чего ждать

Италия имеет богатый опыт смены правительств. За послевоенный период здесь сменилось 60 правительств и каждый раз стабилизирующую роль играл президент страны.

Австрийская Der Standard считает, что главное для Рима избежать досрочных выборов, на которых уже настаивают оппозиционные партии.

“Срыв референдума по конституции означает как минимум потерю времени. Но если в Италии разразится настоящий кризис, то проблемы Греции покажутся просто ничтожными”, - пишет издание.

Британская The Guardian отмечает, что все либеральные силы Италии охватила паника в связи с возможностью прихода к власти левых («5 звезд») либо правых («Лига Севера») популистов.

Лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини заявил после референдума: «Да здравствует Трамп, да здравствует Путин, да здравствует Ле Пен и да здравствует Лига!»