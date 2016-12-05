Трамп продолжает искать себя госсекретаря

"Избранный президент Дональд Трамп расширяет поле поиска кандидатов на пост госсекретаря, так как почти через месяц после выборов его переходная команда еще не пришла к согласию по поводу того, кем заполнить самый заметный пробел в его будущем кабинете", - сообщает Николас Фандос в The New York Times.

"Келлианн Конуэй, главный советник Трампа, сказала репортерам в воскресенье, что поле поиска расширилось и теперь включает больше четырех человек, рассматривавшихся ранее, и что Трамп планирует провести интервью с дополнительными кандидатами в начале этой недели, - говорится в статье. - По-видимому, к этим новым кандидатам относятся Джон Р. Болтон, посол в ООН при президенте Джордже У. Буше; Джон М. Хантсмэн-мл., бывший губернатор Юты и посол в Китае при президенте Обаме; Рекс У. Тиллерсон, президент и генеральный директор Exxon Mobil; и сенатор Джо Манчин III, демократ из Западной Вирджинии".

"В ответ на вопрос о поисках [госсека], заданный на программе телеканала ABC "This Week" ("Эта неделя". - Прим. ред.), избранный вице-президент Майк Пенс упомянул Болтона как потенциального кандидата и сказал, что в список могут быть добавлены и другие кандидатуры. Болтон разговаривал с Трампом около часа в пятницу в рамках личной встречи, а Тиллерсон должен встретиться с Трампом во вторник, по данным двух человек, извещенных об этих встречах", - сообщает автор.

"Несмотря на разногласия с Болтоном по поводу иракской войны, которую тот горячо поддерживал, Трамп говорил во время кампании, что обращался к нему за военным советом, и назвал его "крепким орешком", - говорится в статье.

"Переходная команда раньше сообщала, что группа рассматриваемых кандидатов сузилась до четверых - Митта Ромни (кандидата в президенты от Республиканской партии в 2012 году), Рудольфа У. Джулиани (бывшего мэра Нью-Йорка и близкого соратника Трампа), сенатора Боба Коркера из Теннесси (председателя комитета по международным отношениям) и Дэвида Х. Петреуса (отставного генерала и директора ЦРУ при президенте Обаме), - сообщает Фандос. - Некоторых из этих кандидатов могут снова пригласить для дальнейших интервью, как сообщили люди, извещенные об этих встречах. В ближайшие несколько дней извещения о том, кто займет пост госсекретаря, не ожидается".