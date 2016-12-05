Мировые продажи российского оружия достигли пика

"Москва осуществляет впечатляющее возвращение на мировой рынок торговли оружием. Ее боевые действия в Сирии также служат ей витриной для показа своего вооружения", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Достигла ли российский экспорт вооружений высшего уровня?

"В 2015 году Москва продала оружия на 14,5 млрд долларов и в следующем году "надеется продать не меньше, а может, немного больше", сообщил недавно генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Российские экспортные программы пользуются приоритетом, предоставляемым в военном бюджете, на который на бумаге выделено около 340 млрд евро до 2020 года. Этим летом государственной компании по экспорту продукции военного назначения "Рособоронэкспорт" были предоставлены регламентарные облегчения для показа своей продукции на крупных международных выставках и для усиления состава своих делегаций", - говорится в статье.

"Двадцать пять лет спустя после развала СССР экспорт вооружений возродился из пепла", - считает автор.

Как СССР управлял своими поставками оружия?

"Во времена СССР Москва сама выбирала своих клиентов по политическим критериям. Они были членами ушедшего в прошлое Варшавского договора, или участниками войны за независимость, или борцами против "американского империализма". Не считая бывших сателлитов в Восточной Европе, в списке клиентов находились Афганистан, Вьетнам, Куба, Ангола, Сирия, Никарагуа и Эфиопия, которым оружие часто поставлялось бесплатно или с отсроченной оплатой. Ирак, Ливия и Индия пользовались схемами более усложненными, но всегда с преимущественными правами. Во время борьбы за независимость Алжир оставался главным клиентом Москвы и получил советскую военную помощь. С Египтом Москва подписала договор на поставку оружия почти на 250 млн долларов", - продолжает Авриль.

Россия модернизировала свои торговые методы?

"Практически все страны, включая Сирию, платят по своим счетам своевременно", - хвалится перед агентством ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин, словно для того, чтобы лучше подчеркнуть, что Москва рассталась со своими советскими методами, став таким же участником мирового рынка торговли оружием, как остальные. По данным Центра анализа стратегий и технологий, Россия предоставила кредиты девяти странам, лишь две из которых - Венесуэла и Иордания - подтвердили задержку оплаты, вследствие разрешения промышленных споров с Амманом", - сообщает автор.

"Тем не менее, бывшие советские сателлиты, объединившись в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), продолжают пользоваться льготными условиями, как, например, Белоруссия, которая покупает по сниженным ценам самолеты Як-130, и Казахстан, который получает бесплатно элементы зенитной ракетной системы С-300, - передает Авриль. - То же самое для Киргизии, которой Москва милостиво передала в дар бронированные грузовые машины". "Страны, которые поддерживают с нами хорошие отношения, но не имеют достаточно денег, получают подержанное вооружение, от которого стремятся отделаться", - подводит итог Руслан Пухов, издатель журнала "Экспорт вооружений".

Арабские страны - новое торговое эльдорадо для Москвы?

"Владимир Путин ведет войну в Сирии не только для того, чтобы прогнать "террористов", но и для того, чтобы напомнить, что в Алеппо и в Хомсе "российское оружие доказало свою эффективность и высокое качество". В то же время Москва заставляет признать себя посредником в сирийском кризисе, она пытается внедриться на рынок, часть которого - страны Персидского залива - рассматривается как заповедная зона Вашингтона и Франции", - комментирует Авриль.

Российская военная технология конкурентоспособна?

"Большая привлекательность российского оружия основана на его хорошем соотношении "цена-качество". Государства, у которых нет средств купить французское или американское оружие, охотно обратятся к российскому", - поясняет Симон Веземан из Стокгольмского института исследований проблем мира. Но в момент, когда Китай, прежний первый покупатель России, пустился в масштабную программу по закупке западных технологий и стал развивать свою собственную промышленность, Москва была вынуждена "повышать продажи", подчеркивают эксперты, даже рискуя лишиться своих технологических разработок. Так, российско-китайские переговоры о поставке зенитного ракетного комплекса С-400 сегодня наталкиваются на намерение Пекина украсть российскую военную технологию", - полагает автор.

"Что касается Индии, первого клиента России, то она находится в напряженных отношениях со своим главным поставщиком, от которого она ждет больше промышленных линий и передовых технологий, - продолжает автор статьи. - Они касаются двигателя для многоцелевого военно-транспортного самолета МТА - разработанного совместно с Индией - и истребителя 5-го поколения Т-50 (ПАК ФА), который, по мнению Москвы, свергнет с престола американский истребитель F-35. Дели ждет от этих двигателей тактико-технических данных, которые российский партнер не в состоянии предоставить. "Россия - единственная страна, которая делает из надписи "made in India" фундамент своего сотрудничества со своим клиентом", - признается Виктор Литовкин, военный аналитик "Независимой газеты".

"Западные санкции, наложенные на Россию из-за украинского кризиса, тормозят военное сотрудничество, ставшее необходимым, тогда как с 2016 по 2018 год оборонный бюджет будет урезан более чем на 4 млрд евро. "Стали говорить о технологиях долгосрочного развития, о необходимости подготовки людей, но самому движению уже дан ход, русские стараются наверстать свое отставание", - уточняет один западный субпоставщик российских военно-воздушных сил. Остается мало времени", - заключает Пьер Авриль.