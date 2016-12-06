ИГИЛ грозит атакой посольствам Турции

Новый официальный представитель "Исламского государства" Аби аль-Хасан аль-Мухагер заявил о намерении атаковать посольства и консульства Турции по всему миру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аудиозапись заявления Мухагера, опубликованную в интернете.

Мухагер сказал, что сторонники ИГ будут атаковать все турецкие военные, экономические и медийные учреждения, в том числе посольства и консульства, которые представляют страну по всему миру.

Reuters отмечает, что проверить подлинность аудиозаписи пока не удалось.

Ранее в Турции приняли решение, что еще год будут воевать в Сирии и Ираке. Также стало известно, что Турция расширяет зону вторжения в Сирии.