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6 декабря 16, 10:01
ИГИЛ грозит атакой посольствам Турции
Турция
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Атаки могут произойти на учреждения по всему миру.

Новый официальный представитель "Исламского государства" Аби аль-Хасан аль-Мухагер заявил о намерении атаковать посольства и консульства Турции по всему миру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аудиозапись заявления Мухагера, опубликованную в интернете.

Мухагер сказал, что сторонники ИГ будут атаковать все турецкие военные, экономические и медийные учреждения, в том числе посольства и консульства, которые представляют страну по всему миру.

Reuters отмечает, что проверить подлинность аудиозаписи пока не удалось.

Ранее в Турции приняли решение, что еще год будут воевать в Сирии и Ираке. Также стало известно, что Турция расширяет зону вторжения в Сирии.
Korrespondent
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