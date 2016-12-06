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6 декабря 16, 10:05
РФ и Китай блокируют прекращение огня в Алеппо
Алеппо
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В документе, подготовленном Египтом, Испанией и Новой Зеландией, содержалось требование прекратить все боевые действия в Алеппо и предоставить доступ гуманитарным организациям.

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин и представитель Китая воспользовались правом вето при голосовании в Совбезе резолюции по сирийскому Алеппо, сообщает швейцарская газета Tagesanzeiger. В документе, подготовленном Египтом, Испанией и Новой Зеландией, содержалось требование прекратить все боевые действия в Алеппо и предоставить доступ гуманитарным организациям к мирному населению. Российский представитель еще до голосования заявил, что "Россия не поддержит резолюцию".

Также Чуркин отметил, что резолюция не разъясняет, как из города будут вывезены боевики. "Подобные перемирия в прошлом часто использовались боевиками для пополнения запасов боеприпасов и переформирования, что приводит к еще большим страданиям мирного населения", - сказал постпред.

В свою очередь, заместитель постпреда США Мишель Сисон назвала решение России "надуманным". "Мы не достигли решения, потому что Россия сосредоточена на своих военных успехах, а не на помощи жителям Алеппо", - заявила она.

В настоящее время, говорится в статье, в Алеппо разворачивается поддерживаемое Россией наступление войск сирийского режима на сирийских повстанцев, контролирующих восточную часть города. С начала наступления беженцами стали десятки тысяч человек. Сотрудники ООН пытаются создать достаточное количество временных убежищ вокруг Алеппо, а высокопоставленные представители организации предупреждают о гуманитарной катастрофе и "гигантском кладбище".
Inopressa
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