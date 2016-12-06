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6 декабря 16, 10:52
Врачи из Алеппо не верят российской стороне
Сирия,Алеппо
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Учителя, врачи и активисты, которые остаются в городе и привлекают внимание к последствиям асадовских бомбардировок, сказали, что опасаются за свою жизнь в случае, если силы режима их схватят, но не прекратят борьбу и не сдадутся.й стороне

В понедельник вечером повстанцы и активисты из Алеппо заявили, что готовы скорее сражаться до последнего вздоха, чем принять предложение России, которая вызвалась разрешить их отступление из города и прекратить бои, пишет The Times. "Учителя, врачи и активисты, которые остаются в городе и привлекают внимание к последствиям асадовских бомбардировок, сказали, что опасаются за свою жизнь в случае, если силы режима их схватят, но не прекратят борьбу и не сдадутся", - сообщает журналист Ричард Спенсер.

В прошедшие выходные официальные лица США уже спрашивали представителей сирийских повстанцев, готовы ли они сдаться, - те отказались. "[Повстанцы] - хозяева этой земли, и никто не вправе просить их уйти", - заявил газете в интервью из Турции Закария Малахефти, представитель "Бригады Фастаким".

"Повстанцы предупреждают о переходе к партизанской войне", - пишет корреспондент.

По мнению Спенсера, нежелание договариваться крепнет, поскольку есть признаки контрнаступления. В понедельник сообщалось, что часть территории в Восточном Алеппо вновь занята повстанцами.

Две медсестры российской армии были убиты, когда в полевой госпиталь в Алеппо попал снаряд, выпущенный, по-видимому, с территории, подконтрольной повстанцам, говорится в статье. "Кровь наших военнослужащих и на руках заказчиков этого убийства", - заявил российский генерал-майор Игорь Конашенков.

Inopressa
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