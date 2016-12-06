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6 декабря 16, 10:53
Южная Корея обвинила КНДР в кибератаке
ХАКЕР
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Предположительно была украдена часть засекреченной информации.
Предположительно была украдена часть засекреченной информации.

Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея совершила хакерскую атаку на кибер-центр при министерстве обороны Южной Кореи, созданный для защиты от хакеров.

Представитель вооруженных сил Южной Кореи сообщил в интервью Би-би-си, что предположительно была украдена некая часть засекреченной информации – однако пока трудно сказать, что именно.

Южнокорейские МИ пишут о том, что раньше Пхеньян обвиняли в хакерских взломах баз данных банков и медиа-компаний, но никогда раньше объектом северокорейских кибератак не становились военные.

Пхеньян неоднократно отвергал обвинения в причастности к кибер-преступлениям.

Как сообщал Коррепондендент.net, нынешней осенью КНДР отчиталась о завершении разработки ядерного оружия. Трудовая партия Кореи послала ядерщикам "горячие поздравления".

В свою очередь Южная Корея увеличила оборонный бюджет до рекордных 34 млрд долларов.

Источник: Русская служба Би-би-си
Korrespondent
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