Россия на переговорах с США обсудит судьбу повстанцев Алеппо

"Анклав сирийских повстанцев в Алеппо тает, и в понедельник Россия заявила, что начнет на этой неделе обсуждать с США сделку по выводу обороняющихся повстанцев, причем те, кто откажется уйти, будут считаться террористами, по которым следует вести огонь на поражение, - сообщает Энн Барнард в The New York Times. - Министр иностранных дел России Сергей Лавров, озвучивший это заявление на пресс-конференции в Москве, сказал также, что Россия и Соединенные Штаты близки к соглашению".

"Лавров добавил, что после встречи с ним в Риме в выходные госсекретарь Джон Керри выдвинул предложение по поводу маршрутов и сроков выхода боевиков, - говорится в статье. - Американские чиновники признали возможность переговоров с русскими в Женеве на этой неделе, однако не подтвердили заявления Лаврова по существу. По-видимому, эти ремарки стали для них сюрпризом".

Американские чиновники также осудили то, что "поддерживаемые Россией сирийские войска без разбору бомбят восток Алеппо", и повторили свои призывы к гуманитарному перерыву в боях. В понедельник в ООН российские и китайские дипломаты наложили вето на эту меру, передает Барнард.

Марк Тонер, пресс-секретарь Госдепартамента, заявил в Вашингтоне, что обсуждалось "проведение технических переговоров на этой неделе". "Но нам нечего подтвердить в данный момент", - добавил он.

"Соединенные Штаты разделяют антипатию России к боевикам, связанным с "Аль-Каидой" (группировка запрещена в РФ. - Прим. ред.), которые прячутся на востоке Алеппо. Однако одновременно американцы поддерживают другие вооруженные группы, противостоящие сирийскому президенту Башару Асаду, - говорится в статье. - США согласились, что наличие в Алеппо боевиков, связанных с "Аль-Каидой" является проблемой, однако Тонер сказал: "существует умеренная сирийская оппозиция, которая не заслуживает того, чтобы ее бомбили, пока она не сдастся, и так с ней поступать не следует".