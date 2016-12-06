В Саудовской Аравии казнят 15 иранских шпионов

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни 15 человек, обвиняемых в шпионаже в пользу Ирана, передает телеканал Аль-Арабия.

По информации СМИ, всего в "шпионскую ячейку" входили 32 человек – 30 граждан Саудовской Аравии, один иранец и один афганец. Большинство осужденных являются военными и дипломатами.

Суд оправдал только двух человек. Все остальные были признаны виновными в измене и сотрудничестве со спецслужбами Ирана – 15 будут казнены, еще 15 получили различные сроки тюремного заключения.

Подчеркивается, что для принятия такого решения суду понадобилось 10 месяцев и 160 заседаний.

Как сообщал Корреспондент.net, в январе нынешнего года в Саудовской Аравии казнили 47 человек. Среди них оказался и известный шиитский священник.

Напомним, в октябре в Саудовской Аравии впервые в истории казнили члена королевской семьи – принца Турки бин Сауда аль-Кабира.