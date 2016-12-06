Верховный суд Польши запретил экстрадицию Романа Полански

Экстрадиция режиссера Романа Полански из Польши в США недопустима. К такому заключению пришел Верховный суд страны во вторник, 6 декабря, подтвердив тем самым вердикт, вынесенный судом в Кракове в октябре 2015 года. Решение Верховного суда Польши окончательно и обжалованию не подлежит.

Кассацию в Верховный суд направило министерство юстиции Польши, пытавшееся оспорить решение краковского суда о недопустимости экстрадиции Полански в США. Объясняя причины подачи иска, глава ведомства Збигнев Зебро заявил, что намерен опротестовать действия суда в Кракове, который, благодаря всемирной славе Полански, препятствовал выдаче режиссера в США, где против него более 30 лет назад было заведено уголовное дело по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней.





В 1978 году Полански бежал из США и с тех пор он находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом. Американские судебные власти настаивают на его экстрадиции, поскольку Полански во время следствия признал свою вину, скрылся от суда и, согласно американским законам, его дело не имеет срока давности.





Полански является гражданином Франции и Польши, что и послужило основанием для запроса властей США к органам польской юстиции о выдаче режиссера. Ранее Соединенные Штаты пытались добиться экстрадиции Романа Полански из Франции и Швейцарии.





Издание The New York Times отмечает, что даже если бы Верховный суд удовлетворил запрос об экстрадиции, это не возымело бы эффекта, поскольку Роман Полански постоянно живет во Франции, которая не экстрадирует своих граждан. Однако вердикт Верховного суда Польши означает, что Полански может беспрепятственно находиться на территории этой страны, где у него есть прописка в Кракове.





Напоним, в США снимут сериал об убийцах жены Полански.



