В Австрии объявили итоги президентских выборов

Об этом официально заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка сегодня, 6 декабря, передает газета Цsterreich.

Беллен победил своего соперника от правой Партии свободы с преимуществом в 7,6% голосов избирателей.

Отмечается, что Лидеру партии "Зеленых" удалось набрать 2 472 892 голоса, что в процентном выражении означает 53,79% голосов избирателей. За Хофера проголосовал 2 124 661 избиратель, или 46,21%.

Таким образом, Александер ван дер Беллен во второй раз выиграл выборы президента Австрии.

Как сообщал УРА-Информ, ранее президент Австралии переизбран на второй шестилетний срок.