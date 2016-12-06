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6 декабря 16, 16:47
В Австрии объявили итоги президентских выборов
австрия
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Новым президентом страны станет бывший лидер партии "Зеленых" Александер ван дер Беллен.

Об этом официально заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка сегодня, 6 декабря, передает газета Цsterreich.

Беллен победил своего соперника от правой Партии свободы с преимуществом в 7,6% голосов избирателей.

Отмечается, что Лидеру партии "Зеленых" удалось набрать 2 472 892 голоса, что в процентном выражении означает 53,79% голосов избирателей. За Хофера проголосовал 2 124 661 избиратель, или 46,21%.

Таким образом, Александер ван дер Беллен во второй раз выиграл выборы президента Австрии.

Как сообщал УРА-Информ, ранее президент Австралии переизбран на второй шестилетний срок. 
URA-Inform
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