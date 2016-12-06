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6 декабря 16, 17:28
Назарбаев: Россия вывезла из Казахстана все богатства
Назарбаев
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Президент Казахстана напомнил гражданам, как быть колонией Кремля.
Президент Казахстана напомнил гражданам, как быть колонией Кремля.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что царская Россия вывезла из страны все богатства.

"Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль. У нас даже дорог внутри страны не было… Потому что мы были колонией", — цитирует его Информбюро.

Он также подчеркнул, что сейчас республика развивается в экономическом отношении: "Мы не останавливаемся: запускаем гигантские предприятия, создаем новые рабочие места, современные заводы,. Кто сейчас делает это в мире? Какое государство? Нет таких".

Ранее Корреспондент.net сообщал, что парламент Казахстана предложил переименовать столицу страны в честь президента страны Нурсултана Назарбаева. Однако сам глава государства выступил против данной инициативы.
Korrespondent
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