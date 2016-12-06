Назарбаев: Россия вывезла из Казахстана все богатства

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что царская Россия вывезла из страны все богатства.

"Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль. У нас даже дорог внутри страны не было… Потому что мы были колонией", — цитирует его Информбюро.

Он также подчеркнул, что сейчас республика развивается в экономическом отношении: "Мы не останавливаемся: запускаем гигантские предприятия, создаем новые рабочие места, современные заводы,. Кто сейчас делает это в мире? Какое государство? Нет таких".

Ранее Корреспондент.net сообщал, что парламент Казахстана предложил переименовать столицу страны в честь президента страны Нурсултана Назарбаева. Однако сам глава государства выступил против данной инициативы.